Privirea UCIGATOARE a lui Henry! Cum si-a pus la punct un jucator care a comis-o la conferinta de presa. VIDEO

Thiery Henry are o misiune infernala la Monaco.

Henry nu a avut parte de cel mai fericit debut in cariera de antrenor principal, dupa ce a preluat-o pe Monaco de pe ultimul loc in Franta.

Francezii si-au vandut vedetele in ultimii ani, iar acum Henry are misiunea de a lansa noi vedete in fotbal, dar si sa readuca echipa in lupta pentru titlu.

In primul rand, fostul star de la Arsenal si Barcelona lupta sa readuca disciplina la echipa. Inaintea partidei cu Dortmund din Champions League, Henry a vorbit la conferinta de presa alaturi de elevul sau, Benoît Badiashile. La final, cei doi s-au ridicat, insa jucatorul si-a lasat scaunul in fata drumul antrenorului sau, care nu mai avea pe unde sa treaca. Jurnalistii au reperat imediat privirea aruncata de Henry catre elevul sau, suficient pentru ca acesta sa se intoarca din drum si sa mute scaunul sub masa.

Monaco e pe locul 19 in Ligue 1 dupa 16 etape, iar din grupele Champions League a fost deja eliminata, cu 1 punct in 5 meciuri.