OFICIAL | Rednic a mai dat afara un jucator de la Dinamo! Panamezul Cooper, OUT dupa doar 11 meciuri

Rednic l-a dat afara pe panamezul Armando Cooper.

Dinamo a anuntat in aceasta dimineata ca a incetat relatiile contractuale cu mijlocasul panamez Armando Cooper, in varsta de 31 de ani.



Cooper a plecat de la Dinamo dupa doar 11 meciuri jucate in tricoul formatiei din Stefan cel Mare si niciun gol marcat.



Cooper a jucat de-a lungul carierei la Arabe Unido, Godoy Cruz, Otelul, St. Pauli, Toronto FC si Universidad de Chile.



102 selectii si 7 goluri are Cooper la nationala statului Panama.