I-ar putea pune probleme Austriei! Jucătorii României pe care i-a evidențiat Ralf Rangnick

I-ar putea pune probleme Austriei! Jucătorii Rom&acirc;niei pe care i-a evidențiat Ralf Rangnick Nationala
Ralf Rangnick a vorbit despre meciul cu România de duminică.

Partida România - Austria, din Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial va avea loc duminică, de la ora 21:45.

În meciul de la Viena austriecii s-au impus cu 2-1 grație golurilor marcate de Gregoritsch și Sabizer, în timp ce pentru tricolori a înscris Florin Tănase.

Jucătorii români evidențiați de Ralf Rangnick: „Doi jucători rapizi și tehnici”

Ralf Rangnick a vorbit despre situația naționalei Austriei la conferința de presă premergătoare partidei cu România.

Antrenorul german a explicat că e foarte important ca echipa sa se impună pentru a-și asigura primul loc.

Rangnick a numit jucătorii din naționala României care pot face diferența în meciul de pe Arena Națională.

„Baumgartner a efectuat antrenamentul final de la Viena. Nu știu dacă Raul Florucz va juca mâine. Mă bucur că s-a decis să joace pentru Austria, putea să joace pentru România. E important să joace în Belgia pentru a se dezvolta și a ajunge la nivelul maxim.

Marko Arnautovic are câteva probleme. Este singurul în această situație. Vedem în seara asta și mâine cum evoluează situația sa. În rest, tot lotul este apt.

În meciul cu Moldova a jucat echipa secundă a României. Pe parcursul jocului au intrat dintre titulari. Eu sunt convins că cei care nu au jucat în prima repriză vor reprezenta osatura primului 11 de mâine. Antrenorul este același, prima echipă va fi asemănătoare sau identică cu cea din meciurile oficiale precedente. Stilul de joc, modul de a evolua nu se vor schimba. Noi ne-am pregătit în acest sens.

Și la noi sunt jucători accidentați care altfel ar fi evoluat mâine. Datele problemei nu se schimbă. Știm că pentru România este ultima șansă. Doar cu o victorie mai pot spera pentru locul 2. Pentru noi, un succes mâine ar însemna securizarea locului 1. Ambele echipe știu caracterul decisiv al jocului de mâine.

Noi știm de ce am venit aici. Am mai spus-o. Vrem să ne calificăm prima oară după 28 de ani la un turneu final de Campionat Mondial. Va fi un meci dificil în fața unui stadion aproape plin. Am văzut în primele 30 de minute ale meciului de la Viena cât de bună este naționala României, dar, cu tot respectul pentru Mircea Lucescu și pentru toată lumea, noi am venit aici să ne facem treaba. Treaba este să câștigăm și să ne calificăm.

S-a văzut și la Viena că echipa României este bună. Tănase și Man sunt doi jucători rapizi, tehnici, care driblează bine pe flancuri. În față, Drăguș va lipsi. Noi nu orientăm să jucăm după un jucător, ci să jucăm în funcție de poziția mingii și spații. Asta nu înseamnă că nu știm care sunt calitățile echipei României.

Pe noi ne interesează calificarea directă, nu să tremurăm la loteria play-off-ului. Jocul de mâine este important pentru a ajunge la Cupa Mondială”, a spus Ralf Rangnick la conferința de presă.

„Tricolorii” lui Mircea Lucescu se află pe locul trei în grupă, la opt puncte de primul loc.

Cu o victorie în fața Austriei, România s-ar putea apropia la trei puncte de Bosnia, formația pe care tricolorii o vor întâlni în noiembrie.

