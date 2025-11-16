Astfel, echipa națională merge la barajul din luna martie de pe locul trei în grupă și va disputa primul meci în deplasare.

Ultrașii bosniaci se laudă după meciul cu România

A fost o atmosferă tensionată în timpul jocului cu Bosnia și totul a început de la o fotografie postată de facțiunea de ultrași ”Uniți sub Tricolor”, care s-a oprit în Serbia pentru a se întâlni cu fanii sârbi. În poza respectivă, era glorificată o figură controversată în Balcani, criminalul de război Zlatko Mladic. Asta a dus la tensiuni uriașe, iar suporterii bosniaci au ripostat cu scandări jignitoare și fluierături în timpul imnului național.

Presa din Bosnia susține că după meciul de la Zenica, fanii români au avut parte de o răfuială cu cea mai cunoscută grupare de ultrași din Bosnia, BH Fanaticos, care a și reacționat după incidentele petrecute în timpul jocului.

Ultrașii bosniaci au publicat mai multe fotografii cu bannere jignitoare la adresa românilor, în care fanii români sunt numiți ”țigani” și în care sunt evidențiate toate stereotipurile cu privire la români, cerșetoria, dar și cu o ”captură”, un steag furat chiar de la facțiunea ”Uniți sub Tricolor”. Steagul pe care apărea conturul României și tricolororul era pe jos și era călcat în picioare de fanii bosniaci.

De altfel, mesajul publicat pe rețelele sociale de BH Fanaticos este o aluzie la etnia rromă: ”Românii nu mai vin la Zenica, au fost distrași de fier”.

Pe unul dintre bannerele care apar în poze, este scris un mesaj în limba maghiară: ”Szorostalpu Olahok”, cuvinte care în limba română se traduc prin ”vlahi cu talpa păroasă”.

