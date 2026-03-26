„Tricolorii” vor avea cel mai important test din această campanie de calificare care l-a avut „la cârmă” pe Mircea Lucescu.

Partida Turcia - România, din semifinalele barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026, va avea loc joi, de la ora 19:00 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Turcii despre antrenamentul naționalei României: „S-a aflat”

Presa din Turcia a oferit informații despre antrenamentul „tricolorilor” lui Mircea Lucescu care a avut loc miercuri.

Turcii au detaliat elementele executate de jucătorii români în ședința de pregătire deschisă presei, dar au dezvăluit că antrenamentul tactic a fost făcut cu porțile închise.

„România, care va înfrunta echipa națională a Turciei în semifinala rundei de baraj a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale FIFA 2026, și-a finalizat pregătirile pentru meci.

Meciul se va juca la Beșiktaș, iar fotbaliștii români, sub conducerea antrenorului Mircea Lucescu, și-au început antrenamentul în parc cu exerciții de încălzire cu mingea. Primele 15 minute ale sesiunii de antrenament, deschisă presei, au constat în exerciții de alergare, urmate de exerciții cu mingea.

S-a aflat că antrenamentul tactic a avut loc în timpul părții cu ușile închise ale sesiunii de antrenament.”, au scris turcii.

România își dorește o calificare după 28 de ani de absență de la un turneu final de Campionatul Mondial, dar drumul către realizarea acestui vis trece prin țara semilunii.