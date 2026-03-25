Denis Drăguș, unul dintre absenții notabili ai României pentru partida de mâine cu Turcia, a dezvăluit că a reluat antrenamentele la Gaziantep după accidentare.

Denis Drăguș, aproape de revenirea pe gazon

Drăguș se așteaptă să fie apt pentru primul joc din campionat, după pauza internațională, chiar dacă în momentul de față nu este refăcut 100%.

„Am revenit la antrenamente. Îmi revin ușor, ușor, dar încă nu 100%. M-am antrenat doar parțial cu echipa. Zilele următoare sper să fiu la 100%.

Cred că la primul meci pot să fiu apt pentru campionat”, a declarat Denis Drăguș, potrivit digisport.ro.

Drăguș și Alibec, haz de necaz înainte de Turcia - România

Ulterior, Drăguș a dezvăluit că s-a amuzat le telefon cu Denis Alibec, după ce a discutat în prealabil cu Louis Munteanu.

Drăguș și Alibec au făcut haz de necaz pe seama faptului că amândoi și Munteanu sunt indisponibili tocmai pentru partida împotriva Turciei.

„Eu știam că sunt suspendat. Eu cu Louis și cu Denis ne doream să fim acolo. M-a sunat Louis și am vorbit, apoi l-am sunat eu pe Denis, să vedem cine poate să fie apt la acest meci. Râdeam așa, pentru că suntem toți indisponibili”, a adăugat Drăguș.

La finalul lunii martie vor avea loc meciurile din play-off-ul Cupei Mondiale 2026, turneu final găzduit de SUA, Mexic și Canada.

Mâine, 26 martie, naționala României va disputa semifinala cu Turcia, la Istanbul, pe Beșiktaș Park, de la ora 19:00.

În cazul unei victorii, tricolorii vor juca finala play-off-ului, tot în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marți, 31 martie, de la 21:45.

Lotul României pentru play-off-ul CM 2026:

PORTARI - Ionuț Radu (Celta Vigo, 7/0), Marian Aioani (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (CFC Argeș, 0/0), Laurențiu Popescu (CSU Craiova, 0/0)

FUNDAȘI - Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, 36/2), Deian Sorescu (Gaziantep FK, 23/0), Radu Drăgușin (Tottenham, 27/1), Andrei Burcă (Yunnan Yukun, 44/1), Virgil Ghiță (Hannover 96, 8/1), Adrian Rus (CSU Craiova, 22/1), Andrei Coubiș (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor Bancu (CSU Craiova, 50/2), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt, 1/0)

MIJLOCAȘI - Vladimir Screciu (CSU Craiova, 6/0), Vlad Dragomir (Pafos FC, 5/0), Răzvan Marin (AEK Atena, 72/12), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo, 84/15), Florin Tănase (FCSB, 26/5), Ianis Hagi (Alanyaspor, 51/8), Dennis Man (PSV, 43/11), Alexandru Dobre (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor, 33/5), Claudiu Petrila (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan Baiaram (CSU Craiova, 2/1)

ATACANȚI - Daniel Bîrligea (FCSB, 7/2), David Miculescu (FCSB, 6/0), Marius Coman (UTA Arad, 0/0)