Când va fi numit selecționerul naționalei. Anunțul lui Mihai Stoichiță

După mai bine de o săptămână de suspans, FRF a primit, indirect, după un gest catalogat de mulți ca fiind unul de ”lașitate”, deoarece răzpunsul nu a venit din gura ”Bursucului”.

Astfel, FRF a ajuns la alte patru variante. Adrian Mutu (ex. FCU Craiova și naționala U21), Edward Iordănescu (ex. FCSB și CFR), Ladisau Boloni (ex. Panathinaikos, fost selecționer între iulie 2001 și iulie 2002) și Victor Pițurcă (fără job de doi ani, ultima dată la Universitatea Craiova, fost selecționer în 3 mandate, 1998-1999, 2004-2009, 2011-2014) sunt antrenorii pe care FRF îi urmărește.

Mihai Stoichiță recunoaște însă că FRF a fost surprinsă de refuzul lui Dan Petrescu, care a ales să rămâna la CFR Cluj.

”Am fost liniștiți. A avut loc o ședință și membrii și-au exprimat voturile. Există preferințele membrilor. Fiecare propune un nume sau mai multe. Sunt cinci nume.

Ursea nu este între primii. Nu este el. Decizia se va lua după 1 ianuarie. Știți foarte bine, au apărut peste tot. Mie poate să îmi poate reproșeze anumite lucruri.

Gică e propietar, Răzvan Lucescu are o clauză imensă, la fel și Dan Petrescu. Fiecare și-a dorit să fie antrenorul echipei naționale. Sunt dornici să preia această funcție cu tot cu riscuri.

Eu nu știu ce bani are Dan Petrescu de luat. Neluțu nu l-a lăsat să plece. Credeam că va reuși să îl convingă pe Neluțu. Știu mai multe și de la CFR. Avem o relație normală”, a declarat Mihai Stoichiță la digisport.ro.