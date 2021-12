Răzvan Burleanu a dezvăluit care este singura variantă a FRF pentru postul de selecționer

Până pe data de 20 decembrie, FRF așteaptă un răspuns din partea lui Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj. Înainte de a ajunge la Petrescu, Burleanu a purtat discuții cu Gheorghe Hagi și Răzvan Lucescu, dar aceștia nu au vrut să preia naționala din diverse motive.

„În urma recomandărilor, am inițiat mai multe discuții în ceea ce privește numirea noului selecționer. Gheorghe Hagi a fost prima persoană cu care ne-am întâlnit, a fost o ofertă sinceră din partea noastră.

Dan Petrescu, singura variantă a FRF pentru postul de selecționer

Chiar am simțit că și el și-ar fi dorit să sprijine echipa națională din rolul de selecționer. Conflictul de interese în care s-ar fi aflat dacă ar fi acceptat este și argumentul pentru care astăzi Gheorghe Hagi nu este selecționer al naționalei.

Pe lista noastră s-a aflat și Răzvan Lucescu, acesta fiind motivul pentru care m-am deplasat la Salonic, este legat de PAOK pentru un contract pe o perioadă lungă de timp și o clauză mare de reziliere.

Am avut o întâlnire cu Dan Petrescu pe data de 2 decembrie la Cluj, după ce, cu o zi înainte, am avut o întâlnire cu patronul clubului CFR Cluj. Am avut o întâlnire foarte bună, ca să concluzionez, pot să vă spun că până pe data de 20 decembrie, singura variantă de selecționer cu care lucrăm este Dan Petrescu”, a spus Burleanu.

Din informațiile PRO TV, negocierile dintre cele două părți au decurs foarte bine, urmând ca Dan Petrescu să le dea un răspuns oficialilor de la Federație după câteva zile de gândire.

Totuși, sunt șanse mici ca Petrescu să spună „nu”. Potrivit surselor PRO TV, actualul antrenor al celor de la CFR Cluj ar urma să preia naționala chiar de ziua sa, pe 22 decembrie, când va împlini 54 de ani.

FRF va trebui să achite o clauză de 600.000 de euro dacă îl vrea pe Dan Petrescu pe banca naționalei.