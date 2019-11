Calificati, dupa pauza. Daca s-ar fi jucat doar repriza a doua, Romania se califica direct la Euro 2020

Romania a inceput rau partidele, dar le-a terminat bine. Insa, doar finalurile mai bune de meci nu ne-au fost indeajuns pentru calificarea directa la Euro 2020.

Daca s-ar lua in considerare doar rezultatele inregistrate doar in reprizele secunde ale tuturor meciurilor din Grupa F, nationala lui Cosmin Contra ar fi fost acum calificata la Euro 2020. “Tricolorii” ar fi avut 5 victorii, 4 egaluri si 1 infrangere, si ultima venita dupa golul de aseara al lui Oyarzabal, marcat in minutele de prelungire. In clasamentul reprizelor secunde, Romania ar fi avut 19 puncte, si s-ar fi clasat pe locul secund in grupa sa, dupa Spania (22p), dar inaintea Suediei (18p) si Norvegiei (14p).

Acest clasament demonteaza criticile primite de fotbalistii nationalei, care au fost acuzati ca nu au fost bine pregatiti fizic si ca nu au alergat indeajuns de mult, pentru ca Romania a excelat in aceste calificari chiar prin forcingul pe final de meci si printr-o prospetime mai mare in reprizele secunde. In plus, daca Contra a avut un merit in aceste preliminarii a fost ca a putut sa isi recunoasca greselile si sa faca pe parcursul meciurilor mutarile care sa le remedieze.

REZULTATELE INREGISTRATE DE ROMANIA:

Suedia - Romania 2-1 (0-1, dupa pauza)

Quaison (33), Claesson (40) / Keseru (58)

Romania - Insulele Feroe 4-1 (1-0)

Deac (26), Keseru (29, 33), Puscas (63) / Davidsen (40pen.)

Norvegia - Romania 2-2 (2-2)

Elyounoussi (56), Odegaard (70) / Keseru (77, 90+2)

Malta - Romania 0-4 (0-1)

Puscas (7, 29), Chipciu (34), Man (90+1)

Romania - Spania 1-2 (1-1)

Andone (59) / Ramos (29pen.), Alcacer (47)

Romania - Malta 1-0 (1-0)

Puscas (47)

Insulele Feroe - Romania 0-3 (0-3)

Puscas (74), Mitrita (83), Keseru (90+4)

Romania - Norvegia 1-1 (1-1)

Mitrita (62) / Sorloth (90+2)

Romania - Suedia 0-2 (0-0)

Berg (18), Quaison (34)

Spania - Romania 5-0 (1-0)

Fabian (8), Gerard (33, 43), Rus (45+1 autogol), Oyarzabal (90+2)