SPANIA - ROMANIA 5-0 | "Am incercat sa umblu la moralul jucatorilor, dar nu am reusit!" Ce spune Cosmin contra dupa UMILINTA cu Spania si despre viitorul sau la nationala: "Decizia a fost luata!"

Romania a pierdut fara drept de apel ultimul meci din preliminariile EURO 2020, scor 5-0. Dupa aceasta infrangere selectionerul Cosmin Contra a vorbit despre partida si despre viitorul sau la nationala.

"Am intalnit o echipa foarte puternica. Am aliniat o echipa destul de tanara. Am incercat sa umblu la moralul jucatorilor dupa meciul cu Suedia, dar din pacate am luat gol foarte repede. Am avut ocazie la 1-0 prin Puscas, daca egalam, moralul jucatorilor ar fi fost altul. E o infrangere foarte dura. Am puterea sa zambesc pentru ca nu imi plac aceste infrangeri, dar chiar si daca zambesc sunt atat de trist incat nu am cuvinte. Am zis la inceput ca e diferenta mare sa joci la U 21 si sa joci la nationala mare. Jucatorii au vazut nivelul la care se joaca si poate in martie vor arata altfel", a spus Cosmin Contra la PRO TV.

Cosmin Contra: "Decizia a fost luata inainte de meci!"



Cosmin Contra a vorbit si despre viitorul sau la nationala.

"Decizia a fost luata inainte de meci, dar mi se va comunica decizia, o sa o aflati. Mi-e foarte greu pentru ca poti sa pierzi un meci in fata Spaniei, sa nu ai atitudine si sa demonstrezi tuturor ca poti face ceva. Spania este mult mai buna, dar din pacate cum s-a intamplat la meciul cu Suedia, ne-au batut si la capitolul atitudine. M-am asteptat la o reactie din partea lor, dar din cauza ca am pierdut meciul cu Suedia, nu au putut sa se concentreze. Totdeauna iti reprosezi cand nu iti indeplinesti un obiectiv, principalul vinovat este antrenorul.

Nu am reusit sa ii fac pe jucatori sa arate altfel fata de partida cu Suedia. Nu sunt eu in masura sa spun cine sa vina selectioner, nu e problema mea", a mai spus Cosmin Contra.