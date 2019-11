BREAKING NEWS | Contra si-a anuntat plecarea la nationala: "Nu regret, nu o sa regret niciodata!" Reactia cand a fost intrebat despre posibila numire a lui Radoi: "Nu e treaba mea!"

Cosmin Contra si-a anuntat decizia de a pleca de la echipa nationala la 20 de minute dupa ce spunea ca o hotararea va fi anuntata de presedintele Burleanu in zilele urmatoare.

Contra a intrerupt brusc diagolul cu reporterii atunci cand a fost intrebat daca o eventuala numire a lui Radoi este oportuna la echipa nationala.

"Decizia a fost luata dupa meciul cu Suedia. Decizie e de nu mai continua la echipa la nationala. Nu am indeplinit obiectivul, obiectivul era calificarea la Campionatul European. Le cer iertare suporterilor pentru ca nu am reusit sa fac mai multe la echipa nationala. Au fost si lucruri bune in aceasta campanie, spre exemplu in aceasta seara au fost 6-7 jucatori de la tineret. Nu regret ca am fost la echipa nationala, niciodata nu o sa regret. Sa dea Dumnezeu sa se califice la EURO, sa dea Dumnezeu ca ce a promis Stanciu sa se intample. Nu e treaba mea cine vine la echipa nationala", a declarat Cosmin Contra la interviurile de la finalul partidei.