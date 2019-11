ULTIMA ORA! Ce raspuns a dat Radoi dupa ce a aparut informatia ca ar putea veni in locul lui Contra la nationala mare

Mirel Radoi a vorbit despre venirea sa la nationala mare.

Romania va disputa in aceasta seara de la ora 21:45 in direct la PRO TV ultimul meci din preliminariile EURO 2020 in fata nationalei Spaniei. Va fi ultimul meci pentru Cosmin Contra, iar principalul favorit sa ii ia locul este Mirel Radoi. Selectionerul nationalei U 21 a vorbit despre aceasta posbilitate si despre partida pe care tricolorii mici o vor disputa in deplasare in Irlanda, marti 19 noiembrie, de la ora 19:30 in direct la PRO X.

"Cred ca va fi un meci diferit cu Irlanda. Va fi putin mai dificil nu doar pentru ca este foarte frig, ci si pentru ca intalnim Irlanda pe un teren foarte scurt, la dimensinile minime cerute de UEFA. Ma bucur ca oamenii au asteptari mari de la noi ,vom incerca la fel, jocul sa fie spectaculos, sa marcam mai multe goluri decat vom primi. In momentul de fata suntem echipa cu cel mai bun atac si cea mai buna aparare din grupa. Au inteles foarte bine ce trebuie sa facem, foarte multe lucruri nu am schimbat, a fost dificil si pentru ei cu metodele de antrenament.

E clar ca in momentul de fata Spania pleaca favorita, dar si nou putem surprinde cu un joc placut. E clar ca jucatorii trebuie sa aiba un orgoliu, eu cred ca in momentul de fata o sa aratam un joc foarte frumos. Sunt sigur ca Cosmin Contra a facut tot ce a putut. Dezamagiti nu trebuie sa fim, trebuie sa fim sinceri si sa vedem ce adversari am avut in grupa. Am avut o grupa in care Spania clar pornea favorita, iar noi cu Suedia si Norvegia ne bateam pentru locul 2", a declarat Mirel Radoi pentru PRO TV.

Mirel Radoi: "E greu sa vorbim in momentul de fata!"



Selectionerul nationalei U 21 a vorbit despre posbilitatea de a prelua nationala mare.

"E greu in momentul de fata sa discutam despre lucrurile astea, eu sunt aici, avem un meci foarte greu cu Spania, nu vreau ca gandurile mele sa zboare acolo .Am fost langa Razvan Burleanu la meciul cu Suedia, dar am fost si langa alte persoane, nu am discutat despre nimic altceva decat ceea ce se intampla pe teren. Eu v-am spus din punctul meu de vedere, cine vine in momentul de fata la echipa nationala are un obiectiv clar. Vorbim de mai multe aspecte, parte financiara, suporteri", a mai spus Mirel Radoi.