Mutu sare in apararea lui Contra: "E cel mai criticat din istorie!" "Briliantul" il avertizeaza pe Radoi: "Nu e momentul lui la nationala" Cele doua variante propuse pentru noul selectioner

Romania a pierdut sansa de a se califica direct la EURO 2020 din pozitia de ocupanta a locului 2 in clasamentul grupei din preliminarii.

Romania a pierdut 0-2 cu Suedia si nu mai poate fi ajutata de niciun rezultat pentru a se califica direct la Europeanul de anul viitor.

Totusi, echipa lui Contra mai are o sansa prin Nations League.

Aspru criticat dupa esecul nationalei, Cosmin Contra e aparat de Adrian Mutu. "Briliantul" considera ca selectionerul a fost cel mai criticat antrenor al nationalei din istorie si nu merita acest tratament.

"Am avut o grupa foart grea pe hartie, care s-a dovedit chiar si mai grea in realitate. Nu cred ca e cineva anume de vina. Cel putin eu am invatat sa nu caut mereu vinovati, ci sa evaluez lucrurile trecand peste simpatii si antipatii. Daca as cauta vinovati m-as gandi in primul rand la fotbalul intern si cum o sa mai producem jucatori de mare valoare daca situatia este cea pe care o stim cu totii.

Nu vreau sa il apar pe Contra, dar mi s-a parut ca a fost cel mai criticat selectioner din istorie si nu e corect. Totusi, omul asta si-a dat viata pe teren ca fotbalist pentru nationala si fiti siguri ca si ca antrenor are aceeasi mentalitate. Orice a facut in mandatul asta, a fost interpretat invers de catre presa.

Normal ca a facut greseli, dar cred ca mai mult de imagine, poate de comportament, ma refer la situatia cu Puscas", a declarat Mutu pentru ProSport.

Mutu nu-l vede pe Radoi potrivit pentru nationala

Mutu a comentat si varianta inlocuirii lui Contra. Fostul international roman considera ca Mirel Radoi nu ar trebui sa accepte numirea, pentru ca "nu este momentul potrivit". Mutu crede ca Hagi sau Petrescu ar putea fi variantele optime pentru selectionata Romaniei.

"Nu cred ca e momentul potrivit! Nu stiu ce decizie va lua el sau Federatia dupa meciul cu Spania, dar daca pleaca si postul de selectioner ramane vacant o sa fie o mare lupta. Si o sa fie o mare presiune pe Mirel, daca o sa fie el, iar pe umerii lui va plana mereu umbra lui Hagi sau a lui Dan Petrescu, ceilalti doi mari candidati la post in acest moment, care au de partea lor experienta si trofeele. Cred ca indiferent cine va veni va avea o misiune foarte grea si ma refer la continuarea acestui proces de schimbare de generatii, care trebuie facut fara sa fie ratata inca o calificare", e de parere Adrian Mutu.