FINALA pentru nationala! Cum arata lupta pentru banca Romaniei: informatii de ultima ora

Echipa nationala a Romaniei isi cauta selectioner pentru meciurile din Liga Natiunilor, care vor avea loc in martie.

Contra a anuntat la conferinta de presa de dupa infrangerea in fata Spaniei ca nu va mai continua pe banca echipei nationale. Selectionerul a motivat ca decizia fusese luata dupa meciul cu Suedia, dar nu a putut sa o dezvaluie din cauza ca mai avea de pregatit un meci.

Pentru Romania urmeaza meciurile de baraj din Liga Natiunilor, o ultima sansa pentru participarea la EURO 2020. Federatia este in cautare de selectioner si se pare ca marea finala va fi intre Mirel Radoi si Dan Petrescu.

Radoi este in prezent selectionerul Romaniei U21 si a facut o figura foarte apreciata la echipa de tineret. A calificat-o la turneul final care a avut loc in acest an, unde a ajuns pana in semifinale. La EURO 2019 U21, Romania a reusit sa invinga echipe precum Anglia, Croatia si sa faca egal cu Franta. Echipa nationala a Romaniei U21 joaca un fotbal spectaculos si atat fanii cat si jucatorii il plac pe Radoi. Elevii anatrenati de Mirel Radoi au inceput o noua campanie de calificare pentru Campionatul European din 2021 si spiritul bun din cadrul echipei s-a mentinut. Romania ocupa locul 2 in grupa cu 9 puncte in 4 partide.

De partea cealalta, Dan Petrescu se afla sub contract cu CFR Cluj, care are sanse mari la calificarea in primavara europeana din Europa League, ocupand pozitia a doua cu 9 puncte, intr-o grupa din care mai fac parte Celtic, Lazio si Rennes. Echipa din Gruia a avut parte de niste meciuri foarte echilibrate, toate cele trei victorii fiind obtinute la un singur gol diferenta. Dan Petrescu este adeptul unui joc mai inchis, fiind un antrenor care inspira jucatorilor un stil de joc agresiv.

Cei doi antrenori sunt principalii favoriti pentru preluarea postului lasat liber de Cosmin Contra, cu un plus de partea lui Mirel Radoi, deoarece este deja in sistemul unei echipe nationale si este foarte apreciat de suporteri. Mirel Radoi reprezinta si o varianta financiara mai avantajoasa pentru Federatie, deoarece Dan Petrescu este cunoscut ca un antrenor cu pretentii ridicate cand vine vorba de salariu.