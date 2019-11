"Nu fi lider in conferinta de presa, fii lider pe teren!" Critici dure pentru un titular din lotul lui Contra! Atac cu talpa la unul dintre cei mai bine cotati fotbalisti de la nationala

Din articol Ce a declarat Stanciu

Helmut Duckadam a criticat un jucator de la echipa nationala.

Romania joaca in aceasta seara in direct la PRO TV de la ora 21:45, ultimul meci din preliminariile pentru calificarea la EURO 2020. Elevii lui Contra nu mai au nicio sansa de calificare din aceste preliminarii, dar a mai ramas varianta barajului Nations League. Romania poate evolua in semifinalele barajului impotriva nationalei Scotiei sau Islandei. Tragerea la sorti este vineri, 22 noiembrie, de la ora 13:30 in direct la PRO TV.

Helumt Duckadam a criticat dur ultimele declaratii ale lui Nicolae Stanciu si este de parere ca ar trebui sa fie lider pe teren, nu la conferintele de presa.

"Nu fi lider in conferinta de presa! Fii lider pe teren! Ia mingea pe teren, ia mingea si bate penalty in locul lui Puscas. Ia mingea si bate penalty cu Ludogorets, cand era Moti in poarta! Fii lider pe teren", a spus Duckadam la Digi.

Ce a declarat Stanciu

"Daca vrem sa avem rezultate si daca vrem sa ne calificam din Liga Natiunilor, asta trebuie sa facem, sa alergam mult. Daca nu facem asta si nu intelegem toti ca venim la echipa nationala si primeaza echipa si nu interesele personale sau sa iasa cineva in evidenta, normal ca vine Suedia si ne bate.

Ca sa batem Suedia, noi trebuia sa alergam mai mult. Daca nu alergam cum alearga ei, nu avem nicio sansa chiar daca toata lumea zice ca avem calitate mai mare decat ei. Ar trebui sa facem asta ca sa avem rezultate. Daca nu vom intelege lucrul asta, cu siguranta nu ne vom califica nici din Liga Natiunilor", a spus Nicolae Stanciu.