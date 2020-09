RAZBOI cu ultrasii dupa convocarea lui Camora! Amenintari dure din partea gruparii 'Uniti sub tricolor': "Asteptam sa ne reintalnim cu voi, federatie de mafioti si antrenor fara moralitate!"

Mirel Radoi (39 ani) e tinta atacurilor ultrasilor romani dupa convocarile facute.

Ultrasii din 'Uniti sub tricolor' au avut si ei un mesaj pentru Mirel Radoi si conducerea Federatiei prin care isi exprimau dezaprobarea fata de decizia de a-l convoca pe Mario Camora.

"De astazi, prin selectia anuntata pentru urmatoarele meciuri, echipa nationala de fotbal a Romaniei a devenit selectionata internationala, pervertindui-se identitatea iremediabil doar sub pretextul aducerii unui jucator care se presupune ca ar putea aduce un aport mai bun pe postul sau.

Dupa cum afirmam recent intr-o luare anticipata de pozitie, echipa nationala, prin doctrina ei, nu poate contine decat jucatori romani, deoarece aceasta ii este menirea si orice implant strain ii denatureaza total scopul si o face sa semene cu o echipa de club, desi conceptele sunt totalmente diferite. Dupa cum ii spune si numele, o echipa nationala trebuie compusa din jucatori nativi ai tarii pe care acestia o reprezinta, altfel, daca ar ingloba si jucatori straini, s-ar putea numi fara echivoc "echipa internationala". In aceasta discutie, temeiuri precum forma de moment a echipei nationale, valoarea jucatorului strain in cauza, eventualitatea necesitatii acestuia intr-un meci sau altul, nu ar trebui nici macar din oficiu sa fie aduse in discutie, toate acestea constituind un atentat la integritatea, identitatea si simbolismul echipei nationale.

Astfel, nefiind vorba in vreun fel de criteriul valoric sau de iluzia unei asa-zise performante, ci doar de identitatea echipei si ceea ce aceasta trebuie sa reprezinte, ii rugam pe cei care n-au capacitatea sa inteleaga niste chestiuni atat de simple si neinterpretabile, sa nu ne deranjeze cu parerile, deoarece nu intereseaza pe nimeni explicatiile unora care au atata demnitate incat ar fi gata sa-si inlocuiasca pana si copiii sau parintii cu care impart acelasi sange, schimbandu-i fara resentimente daca ar gasi altii straini mai buni, mai frumosi si care le-ar putea oferi poate mai multa satisfactie pe "postul lor" in familie.

Asteptam mai mult ca niciodata sa ne reintalnim cu voi, federatie de mafioti si antrenor fara moralitate!", au postat si cei de la Uniti sub tricolor pe Facebook.

Convocarea lui Mario Camora la echipa nationala a starnit o adevarata revolta in randul ultrasilor. Aflat de 9 ani in Romania, capitanul lui CFR Cluj si-a luat cetatenia romana in acest an.

Mirel Radoi a anuntat lista jucatorilor convocati la nationala pentru meciurile cu Islanda, Norvegia si Austria, iar fundasul portughez se afla pe lista selectionerului.

Suporterii nationalei au reactionat furios la aflarea vestii, in ciuda faptului ca au criticat in repetate randuri alegerile selectionerilor pentru postul de fundas stanga. Nicusor Bancu a fost cel care a fost jucat pe stanga, iar criticile la adresa capitanului Craiovei nu au incetat sa apara dupa fiecare meci al nationalei.

Ultrasii au avut un mesaj dur pentru selectionerul Romaniei, caruia la final i-au urat 'o cariera cat mai scurta pe banca nationalei'.

"Mirel Radoi, in goana dupa pseudo-performante iluzorii, a deschis astazi portile nationalei pentru jucatori naturalizati. Cine isi inchipuie ca Mario Camora va fi primul si ultimul se inseala. Este doar Calul troian, invelit in bune intentii, ce va aduce dupa sine alte si alte "importuri" de ocazie.

Nationala e o chestie de principiu - la fel ca drapelul, imnul sau ziua nationala a unei tari. Nu le schimbi dupa bunul plac, cand altele ti se par mai atragatoare. Mergi cu ele mai departe si incerci sa le dai stralucire. Cu ce ai, cu ce poti. Asta nu a inteles M. Radoi asa ca ii uram o cat mai scurta cariera la carma selectionatei", se arata in postarea suporterilor de pe Facebook.

