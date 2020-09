Cosmar pentru Radoi si Mutu! Nationalele Romaniei renunta la jucatorii infectati de la FCSB, Adi Petre este singurul jucator selectionabil

Dupa fiasco-ul din preliminarele Europa League, jucatorii FCSB vor lipsi si de la meciurile decisive cu Islanda si Ucraina.

FCSB are cei mai importanti dintre jucatorii din lot infectati cu coronavirus, acestora adaugandu-se accidentatii Lucian Filip, Dragos Nedelcu, Aristidis Soiledis si Razvan Oaida pe lista absentilor. Florinel Coman, singurul jucator din lotul bucurestenilor, care putea emite pretentii pentru titularizare in echipa nationala de seniori, a reusit performanta sa fie si bolnav de Covid-19, si accidentat serios la glezna. Per total, 10 jucatori nu vor fi disponibili pentru selectia la nationala de seniori si la cea de tineret, care se pregateste pentru meciuri extrem de importante peste trei saptamani.

Echipa lui Radoi urmeaza sa joace barajul pentru Euro 2020 cu Islanda (8 octombrie) si meciurile din Nations League cu Norvegia (11 octombrie) si Austria (14 octombrie), in timp ce reprezentativa lui Mutu are meciul decisiv pentru calificarea la Euro 2021 cu Ucraina (9 octombrie), urmat de intalnirea cu Malta (13 octombrie). Din informatiile disponibile, chiar daca o parte dintre jucatori vor scapa de diagnostic in urmatoarele doua saptamani, la cele doua nationale nu va chema niciun fotbalist infectat cu coronavirus de la FCSB, deoarece nu au meciuri in picioare sau au fost nevoiti sa se izoleze si nu s-au antrenat in conditii normale.

In aceasta situatie, singurul jucator al FCSB care are sanse sa fie convocat este Adrian Petre, pe care staff-ul FCSB se vede obligat de situatia medicala sa il foloseasca cu Slovan Liberec, in preliminariile Europa League, dar si in meciurile din Liga 1 contra lui FC Arges, Poli Iasi si Dinamo. Atacantul a cazut in dizgratia patronului Gigi Becali, care a anuntat ca vrea sa scape cat mai repede de el si accepta o pierdere de 200.000 de euro din revanzare, dar a fost rechemat de urgenta la echipa, dupa valul de infectari cu coronavirus.

CE JUCATORI PUTEAU FI CONVOCATI LA NATIONALA DE SENIORI:

Florinel Coman (accidentat / Covid-19)

Sergiu Bus (Covid-19)

Iulian Cristea (Covid-19)

Valentin Cretu (Covid-19)

Florin Tanase (Covid-19)

CE JUCATORI PUTEAU FI CONVOCATI LA NATIONALA U21:

Andrei Vlad (Covid-19)

Dennis Man (Covid-19)

Darius Olaru (Covid-19)

Olimpiu Morutan (Covid-19)

Razvan Oaida (accidentat)

Adrian Petre (valid)