Vesti proaste pentru Mirel Radoi inaintea meciului cu Islanda! George Puscas a fost trecut pe linie moarta la Reading

Gerorge Puscas nu a fost folosit in ultimele 3 meciuri de antrenorul lui Reading.

Sambata, echipa din al doilea esalon al fotbalului britanic a bifat a treia victorie consecutiva din tot atatea meciuri posibile. Antrenorul Veljko Paunovic, a mizat pe jucatorul portughez, Joao Lucas, in locul lui George Puscas, care a reusit sa marcheze in victoriile cu Derby si Cardiff. In prima etapa varful roman nu a juat deloc, in al doilea meci a bifat doar 9 minute, iar in ultima etape a fost trimis pe teren in meciul contra celor de la Cardiff in ultimele 5 minute. Fara aiba timpul necesar pentru a putea face lucruri notabile, Puscas a primit cea mai mica nota dintre toti colegii sai, -5.

Sezonul trecut, jucatorul roman a fost titular la Reading si a strans in total 38 de partide in tricoul englezilor, el a reusit sa inscrie 12 goluri. Forma buna a echipei si evolutiile lui Joao Lucas ii vor face tot mai difica patrunderea in primul 11, astfel ca Puscas va trebui sa se multumeasca cu statutul de rezerva.

Mirel Radoi are nevoie de un om de gol pentru barajul cu Islanda care se va juca pe 8 octombrie si va fi transmis in direct de PRO TV. Andone este accidentat, iar Puscas nu are suficiente minute in picioare. Selectionerul va trebui sa se bazeze pe Keseru, care a marcat in ultima victorie de campionat si sa apeleze la solutiile din Liga 1: Denis Alibec si Gabi Iancu.

