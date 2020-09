Panica pentru Radoi! Haaland si Odegaard, convocati de Norvegia pentru duelul cu Romania din Nations League

Din articol Romania, lider in grupa de Nations League

Echipa nationala a Romaniei va infrunta Norvegia pe 11 octombrie intr-un meci din Nations League, care va fi transmis in direct pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.

Pentru echipa nationala a Romaniei urmeaza barajul de Euro cu Islanda, programat in deplasare, pe 8 octombrie.

Dupa duelul cu islandezii, Mirel Radoi le va infrunta pe Norvegia si Austria in Nations League. Toate cele trei meciuri ale echipei nationale vor fi in DIRECT pe PRO TV si SPORT.RO.

Norvegienii si-au anuntat lotul pentru duelul cu Romania de pe 14 octombrie, iar de pe lista nu lipsesc starurile Erling Haaland (Borussia Dortmund) si Martin Odegaard (Real Madrid).

Haaland a marcat 3 goluri in primele doua partide ale Norvegiei din Nations League si este cel mai mare pericol pentru poarta lui Tatarusanu.

Her er Lars Lagerbäcks tropp til de tre kommende kampene i oktober ????????

Gratulerer til Leo Skiri Østigård og Jens Petter Hauge med første uttak til A-herrer ????#sterkeresammen pic.twitter.com/Q0mCo0FbQa — Fotballandslaget (@nff_landslag) September 28, 2020

Directorul sportiv al Borussiei Dortmund, Michael Zorc, declara in urma cu cateva zile ca ia in calcul posibilitatea de a nu-l lasa pe Haaland la echipa nationala pentru urmatoarele doua meciuri. Posibilitatea ca jucatorii sa fie bagati in carantina timp de 5 zile la revenirea de la lotul national l-a deranjat pe Zorc si a spus ca daca se va pune problema de asa ceva, fotbalistii Borussiei vor avea interzis de a merge la echipele nationale.

Tricolorii au remizat in primul meci din grupa, scor 1-1 pe teren propriu cu Irlanda de Nord, iar apoi au reusit sa invinga Austria in deplasare, scor 3-2.