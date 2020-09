Avantaj INCREDIBIL pentru "tricolori"! Nationala lui Radoi ar putea scapa de PERICOLUL Haaland! Ce se intampla inainte de partida din Nations League

Echipa nationala a Romaniei va infrunta Norvegia pe 11 octombrie intr-un meci din Nations League, care va fi transmis in direct pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.

Jucatorii lui Mirel Radoi ar putea scapa de cel mai mare pericol din tabara norvegienilor. Erling Haaland are putea sa nu se prezinte la meciul nationalei. Asta pentru ca, in cazul in care se va impune carantinarea la revenirea in Germania, oficialii celor de la Borussia Dortmund ar putea sa nu il lase pe fotbalistul in varsta de 20 de ani sa plece la lotul national.

"Vazand ultimele informatii, nu cred ca urmatoarea pauza pentru meciurile echipelor nationale va fi o problema. Situatia privind zonele de risc nu se va schimba de la 1 octombrie, cel putin asta am auzit miercuri. Daca lucrurile raman asa, putem iesi din carantina dupa un test negativ de Covid-19.

Dar, daca nu va mai fi cazul, iar jucatorii vor fi nevoiti sa intre in carantina pentru 5 zile sau mai mult, vor rata antrenamentele si poate chiar un meci, asa ca nu le vom permite sa meargă la echipele nationale", a declarat directorul sportiv al Borussiei Dortmund, Michael Zorc, potrivit L'Equipe.

Haaland este unul dintre cei mai puternici fotbalisti din echipa nationala a Norvegiei. In primele doua etape ale noului sezon de Nations League, tanarul jucator a inscris 3 goluri.

Meciul dintre Norvegia si Romania va avea loc pe 11 octombrie si va fi transmis LIVE pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.