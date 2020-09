S-a retras de la nationala si a surprins pe toata lumea! "Voiam sa il chemam acum!" Ce i-a transmis fotbalistul lui Mirel Radoi

Silviu Lung (31 de ani) s-a retras din echipa nationala a Romaniei si decizia sa l-a surprins pe Mirel Radoi.

Silviu Lung a anuntat in urma cu cateva zile ca a decis sa se retraga de la echipa nationala.

Nicolae Dica spune ca staff-ul Romaniei a ramas surprins de decizia portarului, care urma sa fie convocat pentru duelurile cu Islanda, Norvegia si Austria.

"Si noi am ramas surprinsi de treaba asta. Mirel a avut o discutie cu el si el a spus ca nu e pregatit sa vina pentru meciurile din Nations League cu Irlanda si cu Austria. Am ramas si noi surprinsi de treaba asta, pentru ca noi ne gandeam sa-l chemam acum la echipa nationala", a spus Nicolae Dica, pentru Telekom Sport.

Barajul Islanda - Romania se joaca pe 8 octombrie si va fi in direct pe PRO TV si SPORT.RO.

De asemenea, duelurile din Nations League cu Norvegia si Austria, programate pe 11, respectiv 14 noiembrie vor fi in direct pe PRO TV si SPORT.RO.

Adrian Mihalcea: "Nu as vrea sa fiu in pielea lui Mirel Radoi si Adi Mutu in acest moment"

Ambii selectioneri se confrunta cu probleme la nivel de lot, mai multi jucatori importanti fiind indisponibili din cauza accidentarilor sau a faptului ca au fost infectati cu Covid-19.

"Din pacate, dupa o actiune foarte buna reusita si la nationala mare si la cea de tineret, apar aceste probleme. Trebuie sa recunoastem ca nu avem o baza foarte mare de selectie si din pacate trebuie sa facem iar modificari. Trebuie convocati alti jucatori, trebuie explicat din nou. E pacat si imi pare rau. Nu as fi vrut sa fiu in pielea lui Mirel Radoi si Adi Mutu in acest moment", a spus Mihalcea la PRO X.