BREAKING NEWS: Radoi l-a CHEMAT pe Camora la nationala romaniei! NIMENI de la FCSB nu e in lot! AICI lotul pentru SOCUL ANULUI cu Islanda!

Islanda-Romania e live la PRO TV pe 8 octombrie!

Radoi a anuntat lotul pentru meciurile Romaniei cu Islanda, Norvegia si Austria! Toate partidele toamnei din preliminariile Euro si din grupele Nations League sunt in direct la PRO TV!

Selectionerul conteaza pe Mario Camora, care a obtinut recent cetatenia romana! In schimb, la lot nu e niciun fotbalist de la FCSB, club afectat serios de infectarile cu COVID in ultimele doua saptamani. Singurul care ar putea ajunge la nationala de la echipa lui Becali este capitanul Florin Tanase, pus de Radoi pe lista B, cea a jucatorilor dintre care se vor alege inlocuitori in cazul accidentarilor sau a indisponibilitatilor de ultima ora. Dan Nistor si Florin Stefan, prezenti la prima actiune a lui Radoi, in septembrie, nu au mai prins acum convocarea si sunt doar pe lista B.

MECIURILE ROMANIEI IN OCTOMBRIE



Semifinala playoff Euro 2020:

Islanda - Romania, 8 octombrie, 21:45 (LIVE LA PRO TV)

Nations League

Norvegia - Romania, 11 octombrie, 19:00 (LIVE LA PRO TV)

Romania - Austria, 14 octombrie, 21:45 (LIVE LA PRO TV)

LOTUL COMPLET AL ROMANIEI pentru Islanda, Norvegia si Austria:



Portari: Ciprian Tatarusanu (AC Milan/Italia, 69/0), Florin Nita (Sparta Praga/Cehia, 2/0), David Lazar (Astra, 0/0)

Fundasi: Sergiu Hanca (KS Cracovia/Polonia, 5/0), Andrei Burca (CFR Cluj, 1/0), Vlad Chiriches (Sassuolo/Italia, 59/0), Dragos Grigore (Ludogorets/Bulgaria, 38/1), Alin Tosca (Gaziantep F.K./Turcia, 19/0), Ionut Nedelcearu (FC Ufa/Rusia, 11/0), Nicusor Bancu (Universitatea Craiova, 15/0), Mario Camora (CFR Cluj, 0/0)

Mijlocasi: Alexandru Cretu (NK Maribor/Slovenia, 2/0), Alexandru Maxim (Gaziantep F.K./Turcia, 39/5), Razvan Marin (Cagliari/Italia, 21/1), Nicolae Stanciu (Slavia Praga/Cehia, 39/10), Alexandru Cicaldau (Universitatea Craiova, 7/0), Gabriel Iancu (FC Viitorul Constanta, 1/0), Ciprian Deac (CFR Cluj, 24/4), Alexandru Mitrita (New York City FC/SUA, 11/2), Ianis Hagi (Rangers/Scotia, 11/0)

Atacanti: Claudiu Keseru (Ludogorets/Bulgaria, 37/13), Denis Alibec (Astra, 12/2), George Puscas (Reading/Anglia, 16/7)



Lista B: Cristian Balgradean (CFR Cluj, 0/0), Mihai Balasa (Universitatea Craiova, 6/0), Florin Stefan (Sepsi, 1/0), Mihai Bordeianu (CFR Cluj, 2/0), Dan Nistor (Universitatea Craiova, 4/0), Deian Sorescu (Dinamo, 0/0), Florin Tanase (FCSB, 3/0), Andrei Ivan (Universitatea Craiova, 7/0).