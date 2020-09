"Nu exista un alt jucator de valoarea lui Ianis!" Radoi raspunde criticilor la adresa mijlocasului roman! Reactie dupa ce psihologul nationalei l-a criticat pe Hagi

Mirel Radoi (39 ani) a vorbit despre Ianis Hagi si calitatile pe care le are mijlocasul lui Rangers.

Ianis Hagi a fost titular in meciul cu Irlanda de Nord, incheiat 1-1, insa nu a reusit sa se remarce pe teren, iar asta a atras critici din lumea fotbalului. In meciul cu Austria a fost lasat pe banca de selectionerul Radoi.

Mirel Radoi a vorbit despre jucatorul pe care l-a pregatit si la nationala de tineret si a raspuns criticilor primite de mijlocasul roman.

"El este foarte relaxat, intelege. S-a nascut cu presiune! Numele Hagi deja iti da presiune, sa mai ai si un tata care a fost cel mai bun fotbalist al tuturor timpurilor…e clar ca, oricat ai vrea sa ascunzi acea presiune, nu ai cum, pentru ca te-ai nascut cu ea. El stie si incearca sa o perceapa ca atare, sa o foloseasca in aspectele pozitive.

Cat am fost eu jucator si de cand sunt antrenor…incerc sa imi imaginez un alt jucator de valoarea lui. Nu exista! Sa ai si sut de la distanta cu ambele picioare, sa poti sa dai pase filtrante cu ambele picioare, sa poti sa driblezi la fel de bine si intr-o parte si in alta. Si noi avem pretentii ca Ianis sa ne califice la Euro de unul singur la 21 de ani sau la 22", a spus selectionerul pentru Antena Sport.

"Nu sunt de acord cum a procedat!"





Psihologul echipei nationale, Silvu Ionita a vorbit despre Ianis Hagi recent si a declarat ca ii lipseste agresivitatea in teren. Mirel Radoi nu a fost multumit de declaratia facuta de psiholog si a tinut sa il atentioneze.

"Nu sunt de acord cum a procedat Silviu. Nu trebuie sa pomenim in public despre discutiile individuale cu jucatorii, pentru ca se ceeaza o polemica. Sigur, Ianis e un tip foarte educat, dar asta nu inseamna ca nu e agresiv in timpul meciului. Are reactie, nu mai e acel Ianis din urma cu cativa ani, care se dadea la o parte si lasa adversarul sa treaca. Acum baga piciorul, corpul. Sunt multe schimbari pozitive la Ianis", a adaugat Radoi.