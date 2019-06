CALCULELE COMPLETE PENTRU ROMANIA LA EURO U21! Cu cine jucam daca ne calificam in semifinale si de ce TREMURAM inaintea meciului cu Franta

Romania are sanse majore sa se califice in semifinalele Campionatului European, unde spera sa nu dea peste castigatoarea editiei trecute, Germania.

Romania are avantajul ca face parte din grupa C, ultima de la turneul final, astfel ca va avea cat se poate de clar traseul fazei eliminatorii in momentul cand va intalni Franta. In cazul in care grupa Romaniei va da singura calificata de pe locul 2, ar trebui sa ne dorim sa-l prindem chiar noi! Asta pentru ca regulamentul competitiei prevede ca, in eventualitatea in care locul 2 din grupa C se califica, sa intalneasca liderul grupei A. Cel putin teoretic, o confruntare cu Spania, Italia sau Polonia ne plaseaza intr-o pozitie mai buna decat o intalnire cu Germania.

Castigatoarea Europeanului anterior conduce autoritar Grupa B, cu golaveraj 9-2. In ultima partida, nemtii au spulberat Serbia lui Jovic cu 6-1!

Astfel, in meciul direct de luni, Romania si Franta ar putea fi in fata unei situatii incredibile: ambele sa 'traga' pentru pozitia a doua din grupa, deci sa nu fie neaparat nemultumite cu o infrangere in derby-ul primelor doua clasate.



Cu cine jucam in semifinale:

- daca terminam grupa C pe locul 1, intalnim Germania, castigatoarea grupei B.

- daca suntem pe 2, jucam pentru finala cu echipa de pe locul 1 din grupa A. Polonia, Spania si Italia pot toate sa castige grupa.