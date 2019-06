Inlocuitorul lui Razvan Marin la Standard poate veni TOT din Liga 1! EXCLUSIV: cu ce jucator din nationala U21 negociaza

Standard a dat lovitura cu Razvan Marin si ar putea continua achizitiile din Liga 1.

Clubul din Liege a facut profit 10 milioane cu mijlocasul adus de la Viitorul. Vrea sa repete schema. Conform surselor www.sport.ro, Alex Cicaldau a fost propus la Standard. Clubul e interesat de transferul fotbalistului de la Craiova, dar a transmis ca are o alta prioritate in acest moment. In cazul in care prima optiune pica, mijlocasul crescut de Hagi devine varianta preferata a lui Standard.



Alex Cicaldau, 21 de ani, a fost cumparat de Craiova cu un milion de euro de la Viitorul in urma cu un an.

In direct la PRO X, Razvan Marin a comentat posibilitatea ca Cicaldau sa ajunga la Liege: "Chiar daca plec la Ajax, Liege e la doua ore distanta, as putea sa-l ajut sa se adapteze mult mai repede la club."