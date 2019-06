ROMANIA, IN SEMIFINALELE EURO U21 | Nationala lui Radoi se poate califica si cu o infrangere cu Franta! Singurul scenariu care trebuie evitat

Rezultatul de la Franta - Croatia va clarifica situatia nationalei lui Mirel Radoi.

Cu 2 victorii in primele 2 meciuri, un start mai bun decat s-ar fi asteptat oricine, Romania U21 este la un pas de calificarea in semifinalele EURO U21. Doar primul loc din fiecare grupa merge mai departe, la fel ca si cel mai bun loc doi.

Rezultatele din grupele A si B fac ca un egal in ultimul meci, luni seara de la 22.00 contra Frantei, sa fie suficient pentru Romania U21 pentru calificare. Insa victoria Frantei in fata Croatiei ar face ca egalul sa fie suficient si pentru Franta.

Romania, sanse mari la calificare

Nationala lui Mirel Radoi are sanse mari de a ajunge in semifinale chiar si cu o infrangere in fata Frantei. In acest caz, Romania ar incheia grupa pe locul secund (daca Franta se va impune pana la urma cu Croatia), insa ar fi greu de crezut ca echipele care vor termina pe locul 2 in grupele A si B o pot depasi.

In grupa A, oricare din Polonia, Italia si Spania poate termina pe locul 2, existand chiar posibilitatea ca toate sa incheie cu 6 puncte, cate are si Romania. In ultima etapa au loc meciurile Polonia - Spania si Italia - Belgia. Romania are insa +5 la golaveraj si doar o infrangere la scor cu Franta ne-ar putea duce sub locul 2 din grupa A la final, daca acel loc 2 va avea tot 6 puncte.

Iata clasamentul grupei A:

1. Polonia 6 pct 4-2

2. Italia 3 pct 3-2

3. Spania 3 pct 3-4

4. Belgia 0 pct 3-5

In grupa B, situatia este similara cu o mare diferenta. Germania este pe primul loc cu golaveraj mai bun ca al Romaniei, 9-2. Astfel, daca nemtii termin pe locul 2 in aceasta grupa (sunt invinsi in ultima etapa de Austria) ar avea sanse maxime sa ocupe cel mai bun loc 2 si sa mearga in semifinale. O victorie a nemtilor ar insemna ca Danemarca mai poate ajunge la 6 puncte, insa nordicii au golaveraj 4-4 in acest moment, cu 5 goluri mai putin decat Romania.

Iata clasamentul grupei B:

1. Germania 6 pct 9-2

2. Danemarca 3 pct 4-4

3. Austria 3 pct 3-3

4. Serbia 0 pct 1-8