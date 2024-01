Remiză pentru echipa lui Marius Șumudică în fața lui Alex Cicâldău în lupta pentru salvarea de la retrogradare 

Cele două echipe și-au împărțit punctele în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Marius Șumudică l-a avut titular pe Niță, în timp ce la Konyaspor a jucat Alexandru Cicâldău. Dintre românii antrenorului lui Gaziantep, pe teren a mai intrat Deian Sorescu, însă nu a reușit să se remarce.

Echipa antrenorului român se află pe locul 14 în clasament, având 23 de puncte, cu unul singur mai mult decât primul loc retrogradabil, însă cu un golaveraj mai bun. De cealaltă parte, Konyaspor ocupă locul 19 în clasament, având 21 de puncte.

Ce au spus Marius Șumudică și Alexandru Cicâldău după remiză

„Jucăm în deplasare cu Galatasaray săptămâna viitoare. Mergem acolo să jucăm fotbal. După aceea, meciurile noastre reale încep, cele cu Kayseri și Samsunspor. Vrem să obținem puncte din aceste meciuri. Dacă putem scoate 40-42 de puncte, nu vom retrograda. Atunci când am venit aici am promis că echipa va rămâne în prima ligă”, a spus Marius Șumudică.

Și Alexandru Cicâldău a vorbit la final, spunând că și-ar fi dorit victoria pentru echipa sa.

„Cred că am făcut un meci bun. Din păcate nu am putut câștiga și să luăm cele trei puncte, trebuie să ne focusăm la următoarele meciuri, vom mai avea alte 16 finale și trebuie să scoatem maximum din fiecare meci. Am spus că am fi putut câștiga meciul, nu am spus că am luat meciul ca pe o victorie”, a declarat Alexandru Cicâldău la finalul meciului.