Englezii, in lumea lor dupa infrangerea cu Romania! Guardian: "Ne-a batut o nationala oarecare!" Ce a declarat portarul Henderson

Englezii au pierdut contra Romaniei si sunt out de la Euro, dar asta nu le-a afectat increderea de sine.

Guardian scrie despre infrangerea in fata 'unei echipe oarecare a Romaniei', in timp ce portarul Henderson, vinovat la golul de 3-2, marcat de Florinel Coman, a surprins in zona de interviuri. Goalkeeperul aflat in proprietatea lui Manchester United a spus ca Anglia a fost mai buna si decat Franta, si decat Romania. Mai mult, Henderson crede ca britanicii ar fi trebuit sa castige competitia, avand in vedere valoarea lotului.

"Suntem mai buni decat Romania? Da. Suntem mai buni decat Franta? Da! Cand ma uit la echipa si la jucatori, cred ca suntem cea mai buna echipa a turneului! Am fost sub nivelul nostru. Am vrut sa venim aici si sa castigam turneul. Oricine ar castiga Euro de anul asta poate fi invins de noi intr-un meci direct. E pacat de ce s-a intamplat. Ne-am dezamagit pe noi insine si pe cei de acasa", a spus Henderson.