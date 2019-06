Gestul care nu s-a vazut in fata camerelor! Contra, NEBUN dupa Romania in tribune! Ce a facut :)

Cosmin Contra a fost all-in pentru Romania in fata Angliei.

Selectionerul a stat in tribuna oficiala, alaturi de Razvan Marin. S-a comportat ca un fan adevarat. Contra era ragusit la finalul meciului de la cat a tipat.



"Doar i-am incurajat. Cei care veneau pe partea mea, spre tribuna oficiala, ma auzeau. Cred ca aveau nevoie in anumite momente de aceasta incurajare. Sunt sigur ca, auzindu-mi vocea, multi dintre ei au reactionat. Suntem aici sa-i ajutam, sa-i sprijinim in momentele mai grele", a spus Contra.