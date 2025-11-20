Tricolorii vor juca în deplasare meciul cu Turcia, iar în cazul în care vor trece de turci, naționala va juca tot în deplasare finala play-off-ului cu câștigătoarea partidei dintre Slovacia și Kosovo.



Bogdan Stancu: ”Atmosfera din cadrul naționalei României nu este foarte bună!”

Bogdan Stancu a evoluat în fotbalul turc timp de 11 ani. De când a părăsit-o pe Steaua (n.r. FCSB) în 2011, fostul atacant a jucat pentru echipe precum Galatasaray, Orduspor, Genclerbirligi, Bursaspor și Eyupspor.

Stancu a rămas un nume relevant în Turcia, motiv pentru care turcii l-au chestionat imediat după ce au aflat că vor înfrunta România în semifinala barajului pentru Mondial.

Fostul jucător al echipei lui Gigi Becali le-a spus turcilor că niciun român nu își dorea un baraj cu Turcia, dar și faptul că atmosfera din sânul echipei naționale nu este cea mai bună. De altfel, Stancu a transmis că în opinia sa Turcia va reuși să treacă de România la baraj.

”Nimeni din România nu voia să jucăm împotriva Turciei! Cred că există șanse foarte mari ca Turcia să câștige acest meci și să avanseze în finala barajului. Îmi place și apreciez foarte mult echipa Turciei. Este o echipă de foarte bună calitate, există o chimie bună între jucători.

Echipa națională a României nu este în cea mai bună formă în acest moment. Pot spune că atmosfera din cadrul echipei nu este foarte bună. De asemenea, din moment ce meciul se va juca în Turcia, va fi și mai dificil pentru România. Cred că va fi un meci interesant”, a spus Bogdan Stancu pentru Fanatik.com.tr.

