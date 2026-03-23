Turcia - România va fi în format LIVE TEXT pe Sport.ro joi, de la 19:00

Mircea Lucescu s-a confruntat cu două probleme după ce a anunțat lotul pentru barajul cu turcii. Mai întâi, Mihai Popa s-a ”rupt” și a fost nevoit să-l convoace pe Cătălin Căbuz.

Ulterior, s-a accidentat și Ionuț Radu, cel care trebuia să apere cu Turcia, iar selecționerul a optat pe varianta Laurențiu Popescu de la Universitatea Craiova. Cel mai probabil, între buturi va fi Marian Aioani.

MM Stoica ironizează după ce Lucescu l-a convocat pe Căbuz: ”Probabil asta a spus selecționerul”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a mers pe ideea că portarul lui FC Argeș, Cătălin Căbuz, a fost o convocare surpriză decisă de Mircea Lucescu.

”Asta cu Căbuz e cea mai mare surpriză, probabil a zis: 'Hai să iau şi pe cineva de la FC Argeş'”, a spus Mihai Stoica la televiziunea Prima Sport.

Lotul României cu Turcia

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).