Dublul câștigător de Cupa Campionilor Europeni a ieșit de le Arena Națională mulțumit de rezultatul României, însă Belodedici a omis că a fost vorba doar de un meci amical la finalul căruia nu se oferă puncte pentru victorie.

Miodrag Belodedici, după amicalul România - Moldova 2-1: "E important că am luat 3 puncte. Eissat s-a mișcat destul de bine"



"Ce să vă spun? Am câștigat, am luat 3 puncte și asta e important. Trei puncte! E foarte bine să avem cât mai multe meciuri amicale. Dacă joci cât mai mult, atunci vei fi mai pregătit și mai bun", a spus Belodedici.



La naționala României a debutat în centrul defensivei Lisav Eissat (20 de ani). Întrebat despre jucătorul lui Maccabi Haifa, Belodici a răspuns: "A fost debutul. O să ne bazăm pe el pentru că nu știu dacă avem pe altcineva. S-a mișcat destul de bine".



În ceea ce privește meciul oficial cu Austria, de duminică, din preliminariile CM 2026, Belodedici se așteaptă la o misiune mult mai dificilă.



"Ianis a fost căpitan, a marcat și gol. Acum trebuie să marcheze și cu Austria. Austria va fi un adversar mai puternic, are o echipă foarte bună și sperăm să câștigăm. Nea Mircea este un antrenor extraordinar de bun și îi va așeze pe jucători cum trebuie", a mai spus Belodedici.

