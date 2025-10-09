LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:00, România și Moldova joacă pe Arena Națională primul meci din palmaresul oficial UEFA disputat la Bucureşti între cele două reprezentative tricolore.

”După mai bine de 18 ani, selecționatele celor două țări vecine se întâlnesc din nou într-un meci în România. Va fi un meci amical, dar și o sărbătoare a prieteniei și a legăturii dintre cele două țări înfrățite, unite de istorie, cultură și aceeași pasiune pentru fotbal.

De asemenea, va fi un ultim test înaintea unui final de campanie pentru Mondial în care tricolorii încearcă să obțină calificarea la Cupa Mondială de anul viitor”, a scris FRF pe site-ul oficial, cu trimitere la meciul capital cu Austria de duminică, tot de pe Arena Națională.

Ultimul România - Moldova s-a jucat în 2022 la Chișinău, 5-0 pentru oaspeți



Acesta va fi primul meci disputat între cele două reprezentative în România care va conta în palmaresul oficial.

Ultima partidă disputată între România şi Moldova s-a jucat în noiembrie 2022, la Chişinău, când tricolorii s-au impus cu 5-0.

Lotul României convocat de selecționerul Mircea Lucescu



PORTARI

Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUŢ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAŞI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUŢAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANŢI

Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

