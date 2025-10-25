Lisav Eissat a debutat la echipa națională a României în amicalul cu Moldova, scor 2-1, însă reprezentanții Federației din Israel speră că fundașul mai poate fi întors din drum având în vedere că jucătorul a evoluat într-un meci de pregătire.

Anunțul lui Mihai Stoichiță despre Lisav Eissat

Regulamentul FIFA susține însă că un jucător nu mai poate schimba echipa națională dacă a apucat să joace pentru prima reprezentativă, chiar dacă este vorba doar despre o partidă amicală, așa cum este cazul lui Lisav Eissat.

Mihai Stoichiță este destul de convins că fundașul nu va putea fi întors din drum, iar directorul tehnic al Federației Române de Fotbal nu se bazează neapărat pe regulament, ci pe faptul că Eissat se simte foarte bine la naționala României.

”Nu cred că Lisav Eissat se va răzgândi, se simte foarte bine aici, la naționala României! El nu vrea să joace pentru Israel”, a spus Stoichiță, conform Golazo.

Ce au declarat reprezentanții Federației de Fotbal din Israel

”Chiar dacă nu există șanse prea mari pentru asta, ar trebui să încercăm să-l păstrăm pe Lisav în Israel. Este israelian.

Joacă aici, pentru Maccabi Haifa și, chiar dacă ar exista o problemă, ar trebui să încercăm să o rezolvăm”, a spus o sursă din cadrul Federației Israeliene de Fotbal.

