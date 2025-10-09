GALERIE FOTO Ce a făcut Lisav Eissat în timpul imnului României, la primul meci sub tricolor

Lisav Naif Eissat (20 de ani) a debutat pentru naționala României, joi seară, în amicalul cu Moldova.

Lisav Eissat, născut la Haifa (Israel), este eligibil pentru naționala noastră, având în vedere că mama și bunica sa sunt românce. Convocat în premieră de Mircea Lucescu, fundașul central de 1,87m a fost trimis direct în primul 11 la amicalul cu Moldova.

Lisav Eissat a debutat pentru naționala României

Înaintea meciului, la momentul intonării imnului, Lisav Eissat a dus mâna la inimă, la fel ca toți ceilalți colegi. În schimb, noul tricolor nu a cântat și el "Deșteaptă-te, române!", în condițiile în care a recunoscut la primul interviu pentru FRF că știe doar câteva cuvinte în limba română.

Înaintea convocării la naționala de seniori a României, Lisav Eissat a jucat pentru reprezentativele de juniori ale Israelului, inclusiv la cea U21. 

Lisav Eissat: ”Tatăl meu este musulman, bunica este născută în Dorohoi”

”Eram deja în contact cu Federația Română și cu antrenorul Costin Curelea, selecționerul echipei Under 21. Ținem legătura cam de un an și jumătate.

A fost foarte emoționant pentru minde, desigur. Este o mare provocare, pentru că vorbim despre o echipă națională importantă.

O văd ca pe o oportunitate, pot să învăț și să mă dezvolt alături de jucători valoroși și experimentați. Abia aștept!

Bunica mea s-a născut la Dorohoi, în România, și mereu am simțit că partea românească din familia mea îmi va aduce ceva special.

Oamenii din federație, inclusiv domnul Lucescu, au vorbit cu mine și mi-au arătat cât de mult apreciază stilul meu de joc.

Tatăl meu este musulman, iar bunica, după cum am spus, este născută în Dorohoi”, a spus proaspătul internațional român într-un interviu pentru FRF în limba engleză.

