Avantaj Romania! :) Germania vine la Bucuresti fara 5 dintre vedetele echipei! Care este motivul absentelor 

FRF a anuntat astazi lotul echipei nationale pentru meciurile din aceasta luna, printre cele mai mari surprize fiind convocarea lui Ovidiu Popescu si absenta lui Alex Mitrita.

Totodata, selectionerul Joachim Low a anuntat astazi ca 5 dintre cei mai importanti fotbalisti germani nu au fost convocati pentru primele partide din calificarile la Cupa Mondiala din Qatar.

Este vorba despre Timo Werner, Kai Havertz, Antonio Rudiger (toti trei de la Chelsea), Bernd Leno (Arsenal) si Ilkay Gundogan (Manchester City), care nu vor participa la actiunile nationalei din cauza restrictiilor impuse in Marea Britanie in contextul pandemiei de coronavirus.

