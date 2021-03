Romania - Germania se joaca FARA suporteri! Anunt de ultima ora dupa ce FRF a cerut ca romanii sa poata sustine nationala!

Romania va intalni Germania in preliminariile Campionatului Mondial pe 28 martie, insa partida se va juca fara spectatori.

In ciuda sperantelor pe care presedintele FRF le avea, aceea de a avea pana la 30 la suta din capacitatea arenei plina cu spectatori, se pare ca autoritatile nu au fost de acord si partida dintre Romania si Germania, care este programata pe National Arena, se va disputa fara suporteri in tribune. Cea mai buna explicatie pentru decizia autoritatilor ar fi numarul in crestere al cazurilor de coronavirus si intrarea intr-o noua carantina a Bucurestiului, dupa ce rata infectarilor a depasit 3 cazuri la 1000 de locuitori.

"Urmatorul pas este sa avem spectatori, iar dupa cum stiti meciul test pe care l-am propus autoritatilor guvernamentale este cel cu Germania, de pe Arena Nationala. In martie-aprilie avem ca obiectiv sa putem sa regasim 30 la suta din capacitatea stadioanelor ocupata cu spectatori, dupa care in luna iunie sa putem sa ajungem la 50 la suta in ceea ce priveste meciurile de la Euro", spunea presedintele FRF, pe 25 februarie, inainte ca pandemia de coronavirus sa umple din nou la capacitate maxima locurile de la ATI.

Vestea este cu atat mai ingrijoratoare cu cat suporterii echipelor din Romania sperau sa revina pe stadioane dupa ce planul FRF avea sa fie pus in functiune, insa, odata cu aceasta decizie, sansele ca spectatorii sa revina pe stadioane in acest sezon competitional tind spre nule.

Partida dintre Romania si Germania se va disputa pe 28 martie, de la 21:45, in direct pe PRO TV.