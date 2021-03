Stati ca vine VAR-u'! :) FRF si LPF s-au INTELES: cand vor fi primele meciuri cu VAR in Romania

Federatia si Liga au ajuns la un acord in privinta implementarii VAR.

La intalnirea pe care cele doua institutii au avut-o saptamana trecuta cu detinatorul de drepturi s-a stabilit ca toate cheltuielile cu instructajul arbitrilor sa fie suportate in comun de FRF si LPF.

Acum, cluburile trebuie sa confirme ca sunt de acord sa contribuie cu bani pentru implementarea tehnologiei asistentului virtual.

Fie ca Liga se misca, fie ca nu, Federatia va folosi VAR-ul in meciurile de Cupa Romaniei de anul viitor, anunta consilierul lui Razvan Burleanu, Andrei Vochin.

"A avut loc o intalnire saptamana trecuta intre FRF, LPF si detinatorul de drepturi si s-a ajuns la un acord ca FRF si LPF sa suporte in mod egal costurile de instruire pentru arbitri. Am informatii ca Liga a trimis cluburilor un mail prin care a solicitat ca acestea sa raspunda daca sunt de acord sa sustina financiare cele 50 de procente din suma totala. Incepand din ianuarie-februarie 2022, in prima etapa din Cupa Romaniei care se va juca atunci, vom avea VAR!", a spus Vochin la Telekom Sport.

