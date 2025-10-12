Austriecii, ușor aroganți înaintea duelului cu România: „Nu au demonstrat-o niciodată”

Partida România - Austria, din Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, va avea loc duminică, de la ora 21:45 și se va desfășura pe Arena Națională. România are mare nevoie de victorie pentru a păstra șanse reale la locul doi din grupa de calificare, iar meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro. Austriecii, convinși că atmosfera de pe Arena Națională nu va fi o problemă Înaintea partidei de duminică, presă din Austria a vorbit despre importanța victoriei în fața României. Austriecii sunt siguri că jucătorii lui Ralf Rangnick nu vor avea probleme cu atmosfera pe care o vor crea suporterii României pe Arena Națională. Pe lângă acest aspect, jurnaliștii din Austria au subliniat și faptul că „tricolorii” nu și-au arătat adevărata valoare în această campanie de calificare. Citește și: Câte bilete s-au vândut la România - Austria



„Stadionul va fi arhiplin, atmosfera va fi încinsă. Dar jucătorii noștri sunt suficient de puternici pentru a se menține. Ei joacă în deplasare pe stadioane arhipline în cele mai mari ligi din lume în fiecare săptămână, niciunul dintre noi nu va fi speriat doar pentru că stadionul este plin. Mai mult, atmosfera de acolo se poate schimba rapid deoarece românii au lăsat mult de dorit în preliminarii până acum, chiar și antrenorul echipei pare să fie criticat. Înainte de start, vedeam România ca fiind cel mai dificil adversar al nostru. Aveau și ei calitatea necesară, dar nu au demonstrat-o niciodată pe teren. Acum sunt și ei sub presiune. Trebuie să câștige dacă vor să termine pe locul doi”, au scris cei de la krone.at. Citește și: Starul Austriei, OUT pentru meciul cu România! Ce au anunțat austriecii



Calcule înainte de România - Austria. Cum mai putem ajunge la Campionatul Mondial din 2026

Există mai multe scenarii prin care România poate termina grupa fie pe prima poziție, fie pe a doua. Toate includ însă ca selecționata lui Mircea Lucescu să își câștige toate meciurile rămase: Austria (duminică, 21:45), Bosnia și Herțegovina (15 noiembrie, 21:45) și San Marino (18 noiembrie, 21:45).

Ca să încheiem pe prima poziție în grupă, pe lângă victoriile cu Austria, Bosnia și San Marino și, implicit, eșecurile acestora în fața noastră, cele două adversare ale tricolorilor trebuie să consemneze următoarele rezultate. Austria, eșec cu Cipru și remiză/înfrângere între ele.

Iar ca să terminăm grupa pe poziția secundă, Austria trebuie să o învingă pe Bosnia neapărat. Iar cu Cipru, nu mai contează! Din nou, prima reprezentativă a României trebuie să se impună în fața Austriei, Bosniei și San Marino. Nu putem pierde nici măcar un punct. România a terminat pe primul loc grupa din urna valorică C în Nations League, motiv pentru care va beneficia și de participarea la barajul pentru accederea la Mondialul din 2026. Doar că, în semifinala barajului, tricolorii pot da peste titani precum Italia și Turcia (AICI TOATE DETALIILE).

