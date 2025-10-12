Austriecii, ușor aroganți înaintea duelului cu România: „Nu au demonstrat-o niciodată”

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Austriecii au făcut o analiză a duelului cu România.

Partida România - Austria, din Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, va avea loc duminică, de la ora 21:45 și se va desfășura pe Arena Națională.

România are mare nevoie de victorie pentru a păstra șanse reale la locul doi din grupa de calificare, iar meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Austriecii, convinși că atmosfera de pe Arena Națională nu va fi o problemă

Înaintea partidei de duminică, presă din Austria a vorbit despre importanța victoriei în fața României.

Austriecii sunt siguri că jucătorii lui Ralf Rangnick nu vor avea probleme cu atmosfera pe care o vor crea suporterii României pe Arena Națională.

Pe lângă acest aspect, jurnaliștii din Austria au subliniat și faptul că „tricolorii” nu și-au arătat adevărata valoare în această campanie de calificare.

„Stadionul va fi arhiplin, atmosfera va fi încinsă. Dar jucătorii noștri sunt suficient de puternici pentru a se menține. Ei joacă în deplasare pe stadioane arhipline în cele mai mari ligi din lume în fiecare săptămână, niciunul dintre noi nu va fi speriat doar pentru că stadionul este plin.

Mai mult, atmosfera de acolo se poate schimba rapid deoarece românii au lăsat mult de dorit în preliminarii până acum, chiar și antrenorul echipei pare să fie criticat.

Înainte de start, vedeam România ca fiind cel mai dificil adversar al nostru. Aveau și ei calitatea necesară, dar nu au demonstrat-o niciodată pe teren. Acum sunt și ei sub presiune. Trebuie să câștige dacă vor să termine pe locul doi”, au scris cei de la krone.at.

Calcule înainte de România - Austria. Cum mai putem ajunge la Campionatul Mondial din 2026

Există mai multe scenarii prin care România poate termina grupa fie pe prima poziție, fie pe a doua. Toate includ însă ca selecționata lui Mircea Lucescu să își câștige toate meciurile rămase: Austria (duminică, 21:45), Bosnia și Herțegovina (15 noiembrie, 21:45) și San Marino (18 noiembrie, 21:45).

Ca să încheiem pe prima poziție în grupă, pe lângă victoriile cu Austria, Bosnia și San Marino și, implicit, eșecurile acestora în fața noastră, cele două adversare ale tricolorilor trebuie să consemneze următoarele rezultate. Austria, eșec cu Cipru și remiză/înfrângere între ele.

Iar ca să terminăm grupa pe poziția secundă, Austria trebuie să o învingă pe Bosnia neapărat. Iar cu Cipru, nu mai contează! Din nou, prima reprezentativă a României trebuie să se impună în fața Austriei, Bosniei și San Marino. Nu putem pierde nici măcar un punct.

România a terminat pe primul loc grupa din urna valorică C în Nations League, motiv pentru care va beneficia și de participarea la barajul pentru accederea la Mondialul din 2026. Doar că, în semifinala barajului, tricolorii pot da peste titani precum Italia și Turcia (AICI TOATE DETALIILE).

Câte bilete s-au vândut la România - Austria
Victor Pițurcă, fără dubii în privința portarului care va apăra în România - Austria
Lucescu îi ține pe jar pe tricolori! Anunțul neașteptat făcut de selecționer în ziua meciului cu Austria
Ce a anunțat FRF înainte de România - Austria
„Bella donna” la Genoa lui Dan Șucu! Tânăra fotbalistă „rupe” internetul deja
Total surprinzător! Ce salariu are Mircea Lucescu în comparație cu cei mai bine plătiți selecționeri din lume
UEFA pregătește o schimbare majoră! Ceferin propune o idee inedită
S-a ales praful de cariera „perlei” lui Gică Hagi! Cifre de coșmar după transferul de 3.000.000 de euro
O țară aflată în anarhie, la un pas de calificare la CM 2026! Naționala joacă în exil, iar capitala e controlată de bande criminale

România - Austria, de la ora 21:45, 6 jucători OUT din lotul lui Lucescu! Ce șanse mai avem să ajungem la Campionatul Mondial din 2026

Austriacul de la RB Leipzig a numit cel mai periculos jucător al României: „În special el”

Gigi Becali a explodat după invazia de la baza FCSB: "Paznicii mei dorm? Bag milioane să fie circ?"

Cosmin Olăroiu, aproape de calificarea la Campionatul Mondial! Meci nebun pentru fostul antrenor din Ghencea

OUT de la Craiova! A fost dat afară în plin sezon



Ce a anunțat FRF înainte de România - Austria
Total surprinzător! Ce salariu are Mircea Lucescu în comparație cu cei mai bine plătiți selecționeri din lume
„Bella donna” la Genoa lui Dan Șucu! Tânăra fotbalistă „rupe” internetul deja
România - Austria, de la ora 21:45, 6 jucători OUT din lotul lui Lucescu! Ce șanse mai avem să ajungem la Campionatul Mondial din 2026
S-a ales praful de cariera „perlei” lui Gică Hagi! Cifre de coșmar după transferul de 3.000.000 de euro
Reacția austriecilor înainte de FCSB - LASK Linz: "Catastrofală / Șansă pentru revanșă"
De ce Filimon, multiplul campion național al României, va concura pentru Austria la Jocurile Olimpice de la Paris
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Au bătut Manchester United, iar acum înfruntă Corvinul Hunedoara. Rezultatele Astanei în Europa, în ultimii zece ani
Cum ne-am descurcat contra Islandei, de-a lungul timpului. Trei meciuri, două victorii clare, o înfrângere dureroasă
stirileprotv Șeful Armatei: Toți românii, bărbați și femei, ar trebui să știe să tragă cu arma. Suntem pregătiți să-i instruim

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

stirileprotv Temperaturile scad brusc săptămâna viitoare în toată țara. ANM: Minimele ating -3 grade, este așteptată brumă

stirileprotv Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

