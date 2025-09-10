Cu trei meciuri rămase de disputat, România se află pe locul 3 în grupa H, cu 7 puncte, 5 sub Bosnia și Austria, cea din urmă având și un joc mai puțin. Având în vedere ierarhia actuală, tricolorii nu vor prinde barajul datorită clasării pe locul 2, ci datorită faptului că a câștigat Liga C din Nations League.



România va juca la barajul pentru CM 2026

Cele mai bune 4 echipe din Nations League care în preliminarii nu încheie pe una dintre primele două poziții au asigurată calificarea la baraj. Cel mai probabil, aici se va regăsi România.



La baraj vor participa 16 naționale: cele 12 ocupante ale locurilor secunde din preliminarii și cele 4 din Nations League.



Vor fi 4 urne valorice. În primele 3 se vor afla ocupantele locurilor secunde, ierarhizate în funcție de coeficient. În a patra urnă valorică, ultima, se vor afla echipele ajunse pe ruta Nations League.



Semifinalele și finalele din play-off se vor juca într-o manșă unică. România (urna 4) va juca în deplasare partida din semifinală împotriva unei echipe din urna 1.



Cum ar putea arăta acum urna 1 de la baraj, conform Football Meets Data: Italia, Turcia, Ucraina, Țara Galilor.

În finală, care se va disputa tot în manșă unică, gazda partidei respective va fi stabilită prin tragere la sorți.



Semifinalele din barajul pentru CM 2026 sunt programate pentru 26 martie 2026, iar finalele pentru 31 martie.

Clasamentul în grupa România din preliminariile CM 2026

