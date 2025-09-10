FOTO România va juca la barajul pentru CM 2026: posibilele adversare + când sunt programate meciurile

După 2-2 în Cipru, România și-a luat practic adio de la posibilitatea de a câștiga grupa și de a se califica direct la Cupa Mondială din 2026. Tricolorii sunt salvați de rezultatele avute în Liga Națiunilor.

Cu trei meciuri rămase de disputat, România se află pe locul 3 în grupa H, cu 7 puncte, 5 sub Bosnia și Austria, cea din urmă având și un joc mai puțin. Având în vedere ierarhia actuală, tricolorii nu vor prinde barajul datorită clasării pe locul 2, ci datorită faptului că a câștigat Liga C din Nations League.

România va juca la barajul pentru CM 2026

Cele mai bune 4 echipe din Nations League care în preliminarii nu încheie pe una dintre primele două poziții au asigurată calificarea la baraj. Cel mai probabil, aici se va regăsi România.

La baraj vor participa 16 naționale: cele 12 ocupante ale locurilor secunde din preliminarii și cele 4 din Nations League.

Vor fi 4 urne valorice. În primele 3 se vor afla ocupantele locurilor secunde, ierarhizate în funcție de coeficient. În a patra urnă valorică, ultima, se vor afla echipele ajunse pe ruta Nations League.

Semifinalele și finalele din play-off se vor juca într-o manșă unică. România (urna 4) va juca în deplasare partida din semifinală împotriva unei echipe din urna 1.

  • Cum ar putea arăta acum urna 1 de la baraj, conform Football Meets Data: Italia, Turcia, Ucraina, Țara Galilor.

În finală, care se va disputa tot în manșă unică, gazda partidei respective va fi stabilită prin tragere la sorți.

Semifinalele din barajul pentru CM 2026 sunt programate pentru 26 martie 2026, iar finalele pentru 31 martie.

Clasamentul în grupa România din preliminariile CM 2026

Ce meciuri mai are de jucat România în preliminariile CM 2026

  • 12 octombrie, 21:45: România - Austria
  • 15 noiembrie, ora 21:45: Bosnia - România
  • 18 noiembrie, ora 21:45: România - San Marino
Mircea Lucescu, direct în cartea recordurilor după Cipru - România 2-2
Dinamo a mai renunțat la doi jucători: ”Le dorim mult succes!”
Selecționerul Austriei a văzut ce s-a întâmplat în Cipru - România și a dat verdictul
Mircea Lucescu, făcut praf și pulbere: „Antrenor expirat“ / „Pensionar senil cu pretenții de doctor în fotbal“
Câți jucători din Superliga României au evoluat în șocul serii, Norvegia - Moldova 11-1
MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga României sunt AICI

Cipru - România 2-2 | Dezamăgire totală pentru „tricolorii” lui Lucescu! Situație extrem de complicată

Cum arată grupa României din preliminariile CM 2026 după 2-2 cu Cipru

FRF a anunțat lotul României pentru barajul de foc cu Ungaria! Miza e calificarea la EURO 2026, meciurile sunt LIVE pe Pro Arena

Un club din Superligă a dat lovitură după lovitură în mercato: ”Se comportă ca o echipă din Turcia”

Gigi Becali a intervenit în direct și a vorbit despre accidentarea lui Șut după Cipru - România: ”Acum am închis telefonul cu el”

Get notifications about important news!