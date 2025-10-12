Partida România - Austria, din Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, va avea loc duminică, de la ora 21:45 și se va desfășura pe Arena Națională.

România are mare nevoie de victorie pentru a păstra șanse reale la locul doi din grupa de calificare.



Victor Pițurcă a numit portarul pe care îl vede titular cu Austria



Portarul titular al naționalei României rămâne o enigmă până la ora meciului, pentru că pe acea poziție Mircea Lucescu nu are un nume clar.

Selecționerul României va avea de ales între Ionuț Radu, Răzvan Sava și Ștefan Târnovanu, iar fiecare are argumente pertinente pentru a se afla între buturile echipei naționale la ora meciului.

Întrebat despre situația titularului din poartă, Victor Pițurcă e de părere că Mircea Lucescu va alege să înceapă partida cu Ionuț Radu, care a apărat și în meciul amical cu Moldova.

Fostul selecționer nu crede că Radu va mai face o greșeală asemănătoatre cu cea din partida de pregătire cu Moldova.



„Părerea mea e că decizia îi aparține în totalitate lui Mircea Lucescu. El știe foarte bine, în momentul acesta, toți portarii care sunt pasibili să apere. El trebuie să hotărască și să aibă inspirație.

Ionuț Radu e titular la echipa lui de club, se pare că ar avea cele mai mari șanse să fie titular în meciurile oficiale. Dar cel care decide e Mircea Lucescu. Nu se pune problema să ne luăm după o astfel fază (n.r. autogolul cu Moldova)”, a spus Victor Pițurcă pentru ProSport.

Ionuț Radu a evoluat în zece meciuri pentru Celta Vigo în startul acestui sezon și a avut evoluții apreciate.

