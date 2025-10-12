Starul Austriei, OUT pentru meciul cu România! Ce au anunțat austriecii

Partida România - Austria, din Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, va avea loc duminică, de la ora 21:45 și se va desfășura pe Arena Națională.
România are mare nevoie de victorie pentru a păstra șanse reale la locul doi din grupa de calificare, iar meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Marko Arnautovic, incert cu câteva ore înaintea de România - Austria
Marko Arnautovic a devenit cel mai bun marcator al Austriei, în urma celor patru goluri marcate în ultimul meci cu San Marino, din grupa de calificare.
Austriecii s-au impus în acea partidă cu un zdrobitor 10-0 și a ajuns la 45 de goluri marcate pentru națională.
- Citește și: Câte bilete s-au vândut la România - Austria
Cu toate acestea, golgheterul echipei antrenate de Ralf Rangnick ar putea fi marele absent al duelului de pe Arena Națională, după cum aui informat jurnaliștii austrieci.
Selecționerul german a confirmat faptul că Arnautovic nu s-a antrenat și încă nu se știe dacă va fi disponibil pentru duelul cu naționala României.
„A avut probleme în continuare, de aceea nu a participat la ședința finală de pregătire. Va trebui să așteptăm și să vedem cum evoluează lucrurile”, a spus și selecționerul Ralf Rangnick.