Starul Austriei, OUT pentru meciul cu România! Ce au anunțat austriecii

Alexandru Hațieganu
Austria ar putea avea o absență foarte importantă la ora meciului cu România.

Partida România - Austria, din Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, va avea loc duminică, de la ora 21:45 și se va desfășura pe Arena Națională.

România are mare nevoie de victorie pentru a păstra șanse reale la locul doi din grupa de calificare, iar meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Marko Arnautovic, incert cu câteva ore înaintea de România - Austria 

Marko Arnautovic a devenit cel mai bun marcator al Austriei, în urma celor patru goluri marcate în ultimul meci cu San Marino, din grupa de calificare.

Austriecii s-au impus în acea partidă cu un zdrobitor 10-0 și a ajuns la 45 de goluri marcate pentru națională.

Cu toate acestea, golgheterul echipei antrenate de Ralf Rangnick ar putea fi marele absent al duelului de pe Arena Națională, după cum aui informat jurnaliștii austrieci.

Selecționerul german a confirmat faptul că Arnautovic nu s-a antrenat și încă nu se știe dacă va fi disponibil pentru duelul cu naționala României.

„A avut probleme în continuare, de aceea nu a participat la ședința finală de pregătire. Va trebui să așteptăm și să vedem cum evoluează lucrurile”, a spus și selecționerul Ralf Rangnick.

Lotul României pentru acțiunea din octombrie

  • Portari: Ionuț Radu (Celta Vigo), Ștefan Târnovanu (FCSB) Răzvan Sava (Udinese)
  • Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Cristi Manea (Rapid), Andrei Burcă (Yunnan Yukun), Virgil Ghiță (Hannover) Bogdan Racovițan (Rakow), Mihai Popescu (FCSB), Lisav Eissat (Maccabi Haifa), Alexandru Chipciu (U Cluj), Raul Opruț (Dinamo), Kevin Ciubotaru (Hermannstadt)
  • Mijlocași: Marius Marin (Pisa), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Răzvan Marin (AEK Atena), Vlad Dragomir (Pafos), Dennis Man (PSV), Olimpiu Moruțan (Aris Salonic), Ianis Hagi (Alanyaspor), Florin Tănase (FCSB), Cătălin Cîrjan (Dinamo), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) Valentin Mihăilă (Rizespor) Alexandru Dobre (Rapid)
  • Atacanți: Louis Munteanu (CFR Cluj) Daniel Bîrligea (FCSB), David Miculescu (FCSB)

