Partida de pe Arena Națională, programată duminică, de la ora 21:45, reprezintă ultima șansă a României de a prinde un loc direct la Campionatul Mondial din 2026.



Într-o mișcare menită să țină pe toată lumea în priză, selecționerul în vârstă de 80 de ani a transmis lotului o decizie surprinzătoare. Potrivit as.ro, "tricolorii" vor afla primul "11" abia în autocar, în drumul spre stadion.



O singură dilemă pentru "Il Luce"

Chiar dacă suspansul plutește asupra întregului lot, se pare că Mircea Lucescu mai are de tranșat o singură problemă importantă. Antrenorul încă nu s-a decis pe cine va miza la mijlocul terenului, balotând între Răzvan Marin și Ianis Hagi pentru un loc de titular.



Austria, adversara din această seară, este liderul autoritar al grupei H, cu un parcurs perfect: cinci victorii din cinci meciuri.



Cum ar putea arăta România în meciul cu Austria: Radu – Rațiu, Burcă, Ghiță, Chipciu – Răzvan Marin (Ianis Hagi), Marius Marin, Tănase – Man, Bîrligea, Mihăilă



Parcursul României în aceste preliminarii a fost unul plin de sincope. "Tricolorii" au pierdut meciurile cu principalele contracandidate, Bosnia (0-1) și Austria (1-2), și s-au încurcat neașteptat în Cipru, unde au remizat 2-2 după ce au condus cu 2-0.

Programul tricolorilor în preliminarii: