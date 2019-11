"Asta le voi transimte jucatorilor. Adevarul gol golut!" Contra si-a motivat jucatorii la primul antrenament inaintea meciului cu Suedia

Romania - Suedia se va disputa vineri la 21:45, in direct la PRO TV.

Tricolorii au efectuat astazi primul antrenament inaintea dublei cu Suedia si Spania. La baza de la Mogosoaia au fost prezenti si cativa copii care au incurajat echipa nationala la meciul cu Norvegia.

Cosmin Contra l-a pierdut pe Florin Andone si a spus ca nu va chema un inlocuitor.

Cosmin Contra: "Invingand Suedia, la startul meciului cu Spania suntem calificati la Euro"

"Intotdeauna primul antrenament e de regenerare, antrenament in care baietii se regasesc dupa trei saptamani.

Foarte frumoasa surpriza copiilor, ii asteptam la meci. La meciul cu Norvegia au fost al 12-lea jucator si speram si la meciul cu Suedia sa se intample acelasi lucru. In momentul de fata ramanem in formula in care suntem acum, 21 de jucatori de camp plus trei portari. Daca mai intervin alte surprize neplacute, ne gadim si la alti inlocuitori. Daca vom avea aceeasi atitudine ca la meciul cu Norvegia si vom fi mai inspirati ca sa marcam mai multe goluri, putem sa castigam fara probleme acest meci. Echipa Suediei este o echipa mult mai sudata, mult mai compacta, mult mai puternica, dar am mare incredere in baieti ca ne pot califica la acest European.

Avem nevoie de magia tuturor jucatorilor, pentru ca si pe faza defensiva trebuie sa jucam perfect si din punctul asta de vedere trebuie sa fim magicieni toti.

Eu cred ca ne-am facut fotbalisti si implicit antrenori ca sa jucam sub presiune si speram ca aceasta presiune sa nu fie una negativa.

Vom vedea cum ii simt aceasta saptamana, intotdeauna pregatesc meciul si in functie de jucatorii pe care ii simt eu in forma la antrenamentul dinaintea meciului.

Invingand Suedia, la startul meciului cu Spania suntem calificati la Euro. Asta le voi transmite jucatorilor. Asta e adevarul gol golut. Dupa vom vedea daca vom putea tine de rezultatul cu Spania, dar important e ca pana atunci sa invingem Suedia", a spus Cosmin Contra.

