"Cosmin Contra este foarte increzator." Val de incredere inaintea dublei cu Suedia si Spania! "Daca vom reusi sa castigam cu Suedia, cu siguranta nu ne vom incurca in Spania"

Romania va juca impotriva Suediei si Spaniei pe 15, respectiv 18 noiembriie.

Echipa nationala de fotbal a Romaniei are nevoie de o victorie acasa cu Suedia si sa nu piarda in Spania pentru a se mai putea califica la turneul final. Baietii lui Contra vor juca mai mult ca sigur cu 50.000 de oameni in spate la meciul impotriva Suediei, interesul pentru bilete fiind unul urias.

Razvan Burleanu a dezvaluit intr-o conferinta de presa ca selectionerul are foarte mare incredere ca echipa se va califica la EURO 2020:

"Cosmin Contra este foarte increrzator pentru calificarea la Euro 2020. Daca vom reusi sa castigam cu Suedia, cu siguranta nu ne vom incurca in Spania. Cred ca va fi sold out, e un interes foarte mare. In ceea ce priveste procesul de vanzare, este un interes mai mare decat la meciul cu Spania", a spus Razvan Burleanu.

Presedintele FRF are incredere in selectioner si momentan nu se gandeste la o posibila inlocuire a acestuia:

"Atat timp cat avem contract cu un selectioner, niciodata nu o sa contactam un alt antrenor. Pe de alta parte, avem incredere totala in Cosmin Contra ca va califica nationala la Euro 2020.

In momentul de fata prefer sa avem aceasta abordare pozitiva si sa facem tot posibilul pentru a ne califica", a mai spus Razvan Burleanu.

Meciurile Romaniei cu Suedia si Spania vor fi pe 15, respectiv 18 noiembrie, in direct la PRO TV, la ora 21:45.