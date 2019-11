Performanta uriasa! Echipa nationala de baschet feminin a Romaniei s-a calificat la Jocurile Olimpice

Din articol Romania, tara cu traditie in baschetul 3x3

Baschetul romanesc revine la Jocurile Olimpice dupa 68 de ani

Echipa nationala de baschet 3x3 feminin a Romaniei s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, gratie pozitiei in clasamentul mondial al federatiilor nationale realizat de FIBA pana la data de 31 octombrie 2019.

Romania se claseaza pe pozitia 4 in lume (locul 2 in Europa) si s-a calificat automat la Tokyo 2020 alaturi de Rusia, China si Mongolia.

Alte 4 natiuni se vor califica la turneul olimpic feminin de baschet 3x3 in urma unor turnee preolimpice ce se vor disputa anul viitor.

Romania, tara cu traditie in baschetul 3x3

Romania este o tara cu traditie in aceasta varianta simplificata a baschetului clasic, competitii de baschet 3x3 fiind organizate de mai bine de 10 ani sub moto-ul "Din strada, la Jocurile Olimpice". De asemenea, prima editie a Campionatului European de baschet 3x3 masculin a fost organizata in 2014, in Romania, in Piata Universitatii din Bucuresti.

Baschetul 3x3 apare pentru prima data in calendarul olimpic la Tokyo 2020, datorita unui demers al Comitetului Olimpic International de a atrage un public tanar spre sport.

Romania a mai participat o singura data la Jocurile Olimpice, la Helsinki 1952, atunci cand echipa masculina a pierdut ambele meciuri disputate cu Italia si Canada.