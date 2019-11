Rezerve de LUX la club, dar chemati de URGENTA la echipa nationala! Cine sunt jucatorii care "fac" banca la FCSB, dar vor sa rupa terenul la nationala

Doi jucatori de la FCSB au fost convocati la echipele nationale.

Fundasul celor de la FCSB, Bozhidar Chorbadzhiyski, a fost convocat la echipa nationala a Bulgariei pentru meciul cu Cehia din preliminariile Campionatului European din 2020. Chorbadzhiyski a jucat doar patru partide pentru FCSB in acest sezon in toate competitiile si nu a reusit sa castige un loc de titular in echipa lui Vintila. Dupa victoria de la Ploiesti in care FCSB s-a impus cu 2-1 in fata celor de la Chindia Targoviste, meci in care bulgarul Chorbadzhiyski a fost titular, acesta a fost inclus in echipa etapei dupa prestatia avuta in acea partida.

Ultimul meci in care Bozhidar a jucat pentru FCSB a fost in deplasaere cu Hermannstadt, meci in care fundasul bulgar a luat cartonas rosu.

Celalat jucator chemat la nationala tarii sale este Juhvel Tsomou, care va juca pentru Congo in deplasare in preliminariile Cupei Africii pe natiuni in fata celor de la Senegal.

Tsomou a jucat doar 3 partide pentru FCSB. La primul meci in tricoul ros-albastrilor a adus si victoria echipei antrenate de Vintila, dupa ce a marcat singurul al partidei dintre "U" Craiova - FCSB, 0-1.