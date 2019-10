"Nu au voie sa lipseasca!" Doi jucatori de la FCSB, propusi cu insistenta la echipa nationala! Cine sunt cele doua "perle" ale lui Becali care pot rapune Norvegia si Suedia

Doi jucatori de la FCSB ar putea fi convocati la echipa nationala.

FCSB s-a impus in meciul cu Clinceni, scor 3-0 prin golurile marcate de Tanase, Coman si Morutan si a urcat pe locul 9 in clasament, cu 14 puncte dupa 11 meciuri. Bogdan Andone si Nicolae Dica, fosti antrenori ai celor de la FCSB, au vorbit despre prestatia jucatorilor lui Vintila si sunt de parere ca selectionerul Cosmin Contra ar trebui sa cheme neaparat doi fotbalisti de la FCSB la echipa nationala. Este vorba despre Florinel Coman si Valentin Cretu.

Bogdan Andone: "Coman e un jucator care s-a schimbat mult!"



Bogdan Andone a declarat ca "Mbappe" Coman nu ar trebui sa lipseasca de la echipa nationala, avand calitati incredibile.

"E un fotbalist care s-a schimbat mult, foate mult in bine. Are calitati incredibile, e unul dintre putinii care in duelurile unu contra unu pot face diferenta. Are explozie, finalizeaza. Dupa parerea mea, avand in vedere cam ce avem ca variante la nationala pentru partea stanga in ofensiva, eu cred ca Florinel Coman n-are voie sa lipseasca de la echipa nationala", a declarat Andone.

Dica: "El ar merita la nationala!"



Nicolae Dica este de parere ca fundasul dreapta, Valentin Cretu, ar merita la echipa nationala, fiind un fundas care evolueaza ca titular la FCSB, in comparatie cu Benzar si Chipciu care evolueaza foarte putin pentru echipele de club de care apartin.

"Ce face la primul gol foarte putini fundasi dreapta fac. Da pasa, apoi pleaca pe spatiu liber, dupa care centreaza perfect. Uitati-va ca si golul 2 i se datoreaza tot lui, el face recuperarea. Tinand cont ca Benzar nu prea joaca, iar Chipciu nici macar nu prinde lotul la Anderlecht, el ar merita la nationala. De fapt, eu cred ca va fi selectionat de Contra, asta e parerea mea", a spus Dica.

Pentru meciurile pe care echipa nationala le-a disputat cu Spania si Malta, selectionerul Cosmin Contra nu a convocat niciun jucator de la FCSB, insa lucrurile s-ar putea schimba in urmatoarele doua meciuri, cu Norvegia si Suedia.