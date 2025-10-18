„Tricolorii” lui Mircea Lucescu mai au de disputat două meciuri în preliminariile CM 2026: cu Bosnia și Herțegovina (15 noiembrie, deplasare) și San Marino (18 noiembrie, acasă).



Rezultatele bune din Nations League le asigură românilor un loc la barajul pentru Mondial, cu avantajul urnei favorabile.



Dacă România termină pe locul 3 în grupă, va fi în urna a 4-a și va juca semifinala de baraj cu una dintre echipele: Italia, Turcia, Ucraina sau Țara Galilor.



În cazul unui loc 2, România va fi în urna a 3-a și va da peste Polonia, Cehia, Ungaria sau Scoția. Barajul va fi compus din semifinală și finală, ambele partide în deplasare.



Are trei fotbaliști la națională și anunță: „Vor mai veni cu siguranță!”



În lot se regăsesc trei fotbaliști formați de Silviu Bogdan, fost arbitru și actual manager la Universitatea Craiova, creierul Academiei Casa Bogdan.



Valentin Mihăilă, Vladimir Screciu și Ștefan Baiaram au făcut primii pași în fotbal sub îndrumarea sa. Mihăilă evoluează acum la Rizespor în Turcia, iar Screciu și Baiaram sunt piese de bază la Universitatea Craiova.



Întrebat de Sport.ro dacă mai urmează și alți jucători, Silviu Bogdan a răspuns: „Mai vedem. Acum lucrez pentru Craiova, muncim și cred vor fi cu siguranță!”



Cei trei fotbaliști vor reprezenta România în meciurile decisive cu Bosnia și San Marino. În partida cu Austria, Valentin Mihăilă a fost titular și intregralist, în timp ce Screciu și Baiaram au fost rezerve neutilizate.



Clasamentul Grupei H arată astfel: Austria 15 puncte, Bosnia 13 puncte, România 10 puncte, Cipru 8 puncte și San Marino 0 puncte. Austria, Bosnia și România mai au câte un meci în minus față de Cipru și San Marino.

