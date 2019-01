"Am plans! Am muncit toata viata pentru asta!" Surpriza uriasa a lui Contra pentru visul Euro 2020! Pe cine cheama la nationala: locuieste in Italia de la 6 ani

Ce surpriza! Contra vrea sa aduca la nationala un roman care traieste de la 6 ani in Italia.

E tatuat ca Ibrahimovic si joaca in Serie B. Vasile Mogos are 26 de ani, e fundas dreapta, joaca la Cremonese nu i-a venit sa creada cand a aflat ca selectionerul Contra vrea sa-l cheme la nationala.



"Am plans! E un vis de cand eram mic. Am muncit o viata sa ajung la punctul asta" spune Vasile Mogos.

"Incercam sa fim la curent cu toti jucatorii ca sa putem sa luam deciziile cele mai bune la ora convocarilor" explica selectionerul Contra.

Vasile e tatuat ca Zlatan si spune ca daca s-ar intoarce in tara, ar juca numai la FCSB.

"Ma uit cateodata la meciurile din Liga 1 din Romania, dar ma plictisesc cand ma uit" admite Mogos.